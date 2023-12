Odliczenie VAT od samochodu elektrycznego dofinansowanego z NFOŚiGW. Czy to możliwe?

Z informacji dotyczących programu „Mój elektryk” wynika, że w jego ramach przewidziano możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie albo leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych wykorzystujących do napędu energię elektryczną.

Czy finansowanie zakupu samochodu z dotacji wpływa na prawo do odliczenia VAT

Z pytania wynika, że skorzystała Pani z tego programu przy zakupie elektrycznego samochodu osobowego. W związku z tym ma Pani wątpliwość, czy fakt, że część środków na zakup tego samochodu stanowiła dotacja otrzymana z programu „Mój elektryk”, ma wpływ na możliwość odliczenia VAT od tego zakupu. Odpowiedź na to pytanie jest przecząca. W ustawie o VAT wśród warunków określających prawo do odliczenia VAT naliczonego nie wymieniono obowiązku sfinansowania wydatku z własnych środków podatnika. W konsekwencji nic nie stoi na przeszkodzie, aby mogła Pani odliczać VAT od wydatku częściowo sfinansowanego dotacją otrzymaną z programu „Mój elektryk”.

Czy ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów osobowych dotyczą samochodów elektrycznych

Z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnik ma, co do zasady, prawo odliczyć 50% VAT od wydatków dotyczących nabycia pojazdu samochodowego. Na potrzeby ustawy o VAT przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (art. 2 pkt 34 ustawy o VAT). Z art. 2 pkt 33 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wynika, że pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego).

Z kolei w art. 2 pkt 12 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych wskazano, że pojazd elektryczny to pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.



Biorąc pod uwagę powyższe definicje należy stwierdzić, że pojazdem samochodowym w rozumieniu ustawy o VAT jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, w tym także pojazd elektryczny. W związku z tym do elektrycznych samochodów osobowych należy stosować te same zasady odliczania VAT co do pozostałych samochodów osobowych.

Ważne Do elektrycznych samochodów osobowych mają zastosowanie te same zasady odliczania VAT naliczonego co do pozostałych samochodów osobowych.

W jakiej wysokości odliczymy VAT od zakupionego samochodu elektrycznego

Jak już wspomniano na wstępie, podatnik, co do zasady, może odliczyć od nabycia samochodu osobowego tylko 50% VAT naliczonego. Możliwość pełnego odliczania VAT przysługuje mu m.in. w przypadku, gdy nabyty samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, tj. m.in. gdy sposób wykorzystywania tego pojazdu przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach jego używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną dla tego pojazdu ewidencją przebiegu, wyklucza użycie go do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Dla takiego pojazdu podatnik ma również obowiązek złożyć informację VAT-26 (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).



Z pytania wynika, że nabyty elektryczny samochód osobowy zamierza Pani wykorzystywać wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej. Planuje Pani również złożenie dla niego informacji VAT-26. Jeżeli będzie Pani prowadziła dla tego samochodu ewidencję przebiegu pojazdu, to będzie Pani uprawniona do odliczenia pełnego VAT od jego zakupu oraz wydatków związanych z jego użytkowaniem. Oczywiście pod warunkiem, że organy podatkowe nie zakwestionują sposobu użytkowania samochodu. Na przykład zdaniem organów podatkowych samochód parkowany pod domem podatnika lub jego pracowników wyklucza możliwość uznania go za samochód wykorzystywany wyłącznie do działalności.

Katarzyna Wojciechowska, ekspert w zakresie VAT