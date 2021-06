Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jakie nowe przepisy zawiera pakiet VAT e-commerce?

Pakiet VAT e-commerce

Reklama

Sektor handlu elektronicznego oraz importu tzw. małych przesyłek będą dotknięte zmianami w opodatkowaniu VAT, i to już od 1 lipca 2021 r. Projekt zmian w przepisach jest częścią tzw. pakietu e-commerce wprowadzanego do polskich przepisów w związku ze zmianami w dyrektywach na szczeblu unijnym. Nowe regulacje znacząco zmienią sposób rozliczenia transakcji towarowych dokonywanych na rzecz konsumentów z innych krajów Unii Europejskiej oraz pośrednictwa przy imporcie towarów. Warto także zwrócić uwagę, że jest to kolejny duży pakiet zmian w ustawie o VAT w ostatnim czasie, co znacząco wpływa na działalność gospodarczą niektórych podatników. Sam projekt ma 47 stron, a uzasadnienie liczy 156 stron.

W dniu 18 czerwca br. Senat w głosowaniu opowiedział się za opóźnieniem wejścia w życie pakietu VAT e-commerce o trzy miesiące. Według jednej z przyjętych przez senatorów poprawek nowelizacja ustawy o VAT wejdzie w życie 1 września 2021 r. a nie 1 lipca 2021 r., jak chciał rząd.

Zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej

W chwili obecnej każde państwo w przypadku sprzedaży wysyłkowej ma określony próg, po przekroczeniu którego sprzedawca miał obowiązek rejestracji na potrzeby VAT oraz rozliczenia podatku w kraju nabywcy (konsumpcji). Przepisy te mają na celu uproszczenie w zakresie dokonywania transakcji niegenerujących dużych obrotów, poprzez zniesienie obowiązku rejestracji, składania deklaracji i rozliczenia VAT w innym kraju.

Nowelizacja przepisów zmienia nazwę transakcji ze „sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju” na „wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość”.

Reklama

Zmiana przepisów przewiduje wprowadzenie jednego ujednoliconego w ramach Unii Europejskiej progu w wysokości 10 000 euro. Przedsiębiorcy będą mogli albo zarejestrować się w kraju konsumpcji, albo rozliczyć transakcję poprzez procedurę OSS. Zmniejszony próg ma obejmować sprzedaż towarów, jak również usług telekomunikacyjnych, nadawczych i świadczonych drogą elektroniczną na rzecz konsumentów. Dodatkowo, aby opodatkować transakcję w Polsce, będzie konieczne nie tylko nieprzekroczenie tego progu w danym roku, ale także w roku poprzednim. Biorąc pod uwagę brak przepisów przejściowych, odraczających skutki tej zmiany w czasie, może się okazać, że przedsiębiorcy przekroczyli wartość nowego progu w zeszłym roku albo do 1 lipca 2021 r. i w efekcie nie będą mogli opodatkować transakcji w Polsce.

Na plus należy z kolei ocenić wprowadzenie możliwości rozliczenia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość na dwa sposoby, tj. tradycyjnie poprzez rejestrację w państwie konsumpcji oraz poprzez nową procedurę unijną OSS (ang. One-Stop-Shop), w ramach której podatnik będzie składał w polskim urzędzie skarbowym kwartalną deklarację, gdzie wykaże wszystkie dokonane dostawy do konsumentów z państw Unii Europejskiej oraz będzie mógł zapłacić podatek w złotych do polskiego urzędu. Powyższa procedura stanowi rozszerzenie funkcjonującej już procedury MOSS (ang. Mini-One-Stop-Shop) o transakcje towarowe.

Zniesienie zwolnienia dla importu małych przesyłek

Nowe przepisy przewidują zniesienie w całej Unii Europejskiej zwolnienia przewidzianego dla importu tzw. „małych przesyłek”, tj. towarów o wartości do 22 euro. Zniesienie tego zwolnienia ma na celu likwidację uproszczenia przyjętego w 1983 r., które dawało nieuzasadnioną przewagę konkurencyjną państwom z krajów trzecich. Zgodnie z przygotowywanymi przepisami do tego typu transakcji zastosowanie znajdą zasady ogólne opisane poniżej.

Importowy OSS

Nowe regulacje przewidują wprowadzenie instytucji IOSS, czyli importowego OSS. Dla przesyłek nieprzekraczających kwoty 150 euro będzie wprowadzone zwolnienie z VAT, pod warunkiem zadeklarowania i rozliczenia VAT w IOSS. Jeżeli IOSS nie zostanie zastosowany, dostępny będzie drugi mechanizm, tj. pobór VAT importowego dla osoby, dla której przeznaczone są towary przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. operatora pocztowego, agencję celną, firmę kurierską). Oczywiście wskazane powyżej dwa uproszczenia nie przekreślają możliwości tradycyjnego rozliczenia podatku w związku z importem towarów.

Powyższe zmiany oznaczają, że drobne zakupy towarów na portalach z państw trzecich, głównie chińskich, od 1 lipca 2021 r. będą opodatkowane VAT. Ponadto projekt ustawy wprowadza definicję sprzedaży na odległość towarów importowanych.

Zobacz: Są projekty rozporządzeń do pakietu e-commerce

Zapłata VAT przez platformy handlowe

Od 1 lipca 2021 r. pośrednicy w handlu międzynarodowym z państwami trzecimi muszą liczyć się z nowymi obowiązkami. Zgodnie z projektowanymi zmianami w przypadku platform handlowych, portali oraz podobnych środków, które ułatwiają za sprawą interfejsu elektronicznego sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości przekraczającej 150 euro, uznawać się będzie, że podatnik sam te towary otrzymał i dokonał ich dostawy. Powyższy obowiązek dotyczyć będzie także sprzedaży prowadzonej w portalach społecznościowych, aukcyjnych etc., co znacząco zwiększy ich obciążenie administracyjne, poprzez konieczność prowadzenia elektronicznych ewidencji zawieranych transakcji i rozliczenia podatku, jednocześnie zmniejszając ich konkurencyjność.

Autor: radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec