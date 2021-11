Jak rozliczać VAT przy eksporcie towaru partiami?

Eksport towaru partiami a VAT. Spółka otrzymała zaliczkę na poczet zamówienia produkcji gier w marcu br. Wystawiliśmy fakturę zaliczkową ze stawką 0%. Zgodnie z zamówieniem towar wysyłany jest do klienta poza UE partiami, całe zamówienie przekracza okres 6 miesięcy. Po upływie 6 miesięcy od otrzymania zaliczki nie wysłaliśmy całego towaru. Czy musimy skorygować nie rozliczone dostawy i opodatkować różnice w stawce krajowej? Czy możemy skorzystać z art. 41 ust 9b ustawy o VAT w związku z specyfikacją realizacji dostaw?

Eksport towaru partiami - rozliczenie VAT, korekta

Ważne!

Jeżeli z ustalonych z nabywcą warunków dostawy określony został późniejszy niż koniec września 2021 r. termin wywozu towarów poza UE (eksportu), do czasu jego upływu spółka zachowuje prawo do opodatkowania zaliczki stawką 0%. W przeciwnym razie z początkiem października 2021 r. (tj. z upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca otrzymania zaliczki) spółka stała się obowiązana do skorygowania we wskazanym zakresie pliku JPK_V7M za marzec 2021 r. (zakładając, ze spółka rozlicza VAT miesięcznie).

Obowiązek podatkowy w VAT - eksport towarów

Z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT wynika, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Dotyczy to również płatności otrzymywanych przed dostawą eksportową.

Warunki stosowania stawki VAT 0% w eksporcie

Na podstawie art. 41 ust. 9a ustawy o VAT do takich zaliczek stosuje się, co do zasady, stawkę 0%. Jest tak jednak tylko w przypadku, gdy łącznie spełnione są 2 warunki, tj.:

1) wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy (do końca 2020 r. były do 2 miesiące), licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzyma zapłatę (chyba że ma zastosowanie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT, który pozwala na wywóz towarów w terminie późniejszym - bez utraty prawa do opodatkowania zaliczki stawką 0% - jeżeli jest to uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów),

2) w tym terminie podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Przyjmuje się przy tym, że brak wywozu towarów w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzyma zapłatę (względnie w późniejszym terminie, o którym mowa w art. 41 ust. 9b ustawy o VAT), skutkuje utratą prawa do zastosowania stawki 0% i koniecznością korekty pliku JPK_VAT przesłanego za okres rozliczeniowy otrzymania zaliczki w celu zastąpienia stawki 0% stawką krajową.

W mojej ocenie specyfika produkcji gier uzasadnia zastosowanie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT. W konsekwencji uważam, że jeżeli z ustalonych z nabywcą warunków dostawy określony został późniejszy niż koniec września 2021 r. termin wywozu towarów, do czasu jego upływu spółka zachowuje prawo do opodatkowania zaliczki stawką 0%. W przeciwnym razie z początkiem października 2021 r. (tj. z upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca otrzymania zaliczki) spółka stała się obowiązana do skorygowania we wskazanym zakresie pliku JPK_V7M za marzec 2021 r. (zakładając, ze spółka rozlicza VAT miesięcznie).

Podstawa prawna: art. 41 ust. 9b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.u. z 2021 r., poz. 685)

Tomasz Krywan

