Szef KAS zmienia interpretację! VAT zapłacony przy aporcie nie jest przychodem podatkowym

Szef KAS z urzędu zmienił nieprawidłową interpretację. Wnoszący aport nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty podatku VAT zapłaconego przez spółkę, do której wniesiono aport.

Po sześciu latach od wydania interpretacji Szef KAS zmienił ją z urzędu, uznał za nieprawidłową i przyznał, że prawidłowe w tej sprawie było stanowisko podatnika. Problem przedstawiony przez podatnika dotyczył ustalenia, czy wartość podatku VAT należnego zapłaconego na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę otrzymującą wkład niepieniężny będzie dla Wnioskodawcy przychodem podatkowym. Zdaniem wnioskodawcy VAT należny nie powinien być uznany za przychód. Organ interpretujący nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem uznając je za nieprawidłowe.

VAT z tytułu transakcji wniesienia aportu

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z 6 lipca 2017 roku wynikało, że Wnioskodawca planował zbyć część ze swych lokali usługowych poprzez wniesienie ich jako wkładu niepieniężnego do nowo utworzonej spółki komandytowej, w której zostałby komandytariuszem. Przedmiotem wkładu nie miało być przedsiębiorstwo ani jego zorganizowana część. We wniosku wskazano, że czynność ta będzie udokumentowana wystawianą przez Spółkę fakturą, zgodnie z którą nabywcą substancji majątkowej jest spółka komandytowa, otrzymująca wkład niepieniężny i to ona zapłaci na podstawie otrzymanej faktury kwotę podatku VAT należnego z tytułu transakcji wniesienia aportu.

Czy wartość zapłaconego podatku VAT będzie stanowiła przychód podatkowy?

Na tle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zwrócił się o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska w kwestii ustalenia, czy wartość zapłaconego na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę otrzymującą wkład niepieniężny podatku VAT należnego będzie dla Wnioskodawcy stanowiła przychód podatkowy.

Zdaniem podatnika, zapłacony VAT nie powinien być przychodem spółki.

Stanowisko Szefa KAS

Wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) stanowi czynność o charakterze odpłatnym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych.

Zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Chodzi bowiem o to, aby podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, a jednocześnie podatnik podatku od towarów i usług nie płacił podatku dochodowego od kwoty podatku od wartości dodanej, która tylko przejściowo trafia do jego rąk (wraz z zapłatą za dostarczony towar lub za wykonaną usługę).

Zarówno ustawa CIT, jak i ustawa VAT nie zawiera definicji pojęcia „należnego podatku od towarów i usług”. Jest on natomiast elementem konstrukcyjnym podatku od towarów i usług. Zatem jego znaczenie należy ustalić w oparciu o przepisy ustawy VAT.

Należy zatem przyjąć, że podatek należny jest to kwota podatku VAT określona na fakturze wystawionej przez podatnika. Jest to podatek obliczany od wartości sprzedanych towarów i usług, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego, z uwzględnieniem prawa podatnika do pomniejszenia tego zobowiązania o podatek naliczony.

Biorąc to pod uwagę, wskazać należy, że w warunkach przedstawionych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, kwota podatku wykazanego na fakturze dokumentującej wniesienie aportu do nowo utworzonej spółki komandytowej jest podatkiem VAT należnym. W konsekwencji zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy CIT. Oznacza to, że zapłacony przez spółkę otrzymującą aport podatek VAT nie stanowił dla Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Od redakcji

Warto zauważyć, że minęło ponad 6 lat od dnia, w którym została wydana nieprawidłowa interpretacja. Możliwe, że na podstawie nieprawidłowej interpretacji spółka zapłaciła już nienależnie podatek dochodowy od kwoty, której nie powinna uznawać za swój przychód. Dla spółki to ostatni moment na dokonanie ewentualnej korekty rozliczeń roku, w którym zapłacono nienależny podatek (zakładając, że nienależny podatek zapłacono w rozliczeniu za 2017 r.). Dla pozostałych podatników, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, zmiana interpretacji to dobra wiadomość. Można przypuszczać, że organy podatkowe będą teraz zajmowały stanowisko zgodne z zaakceptowanym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Interpretacja zmieniająca wydana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 27 czerwca 2023 r. sygn. DOP4.8221.4.2023 – opubl. 28 września 2023 r. na www.podatki.gov.pl

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna „MONITORA księgowego”