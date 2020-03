Minister Finansów obniżył stawki VAT na niektóre towary i usługi

Chodzi o rozporządzenie z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Określa ono towary i usługi, dla których obniżono stawkę podatku od towarów i usług do wysokości 8 proc., 5 proc. oraz 0 proc., a także warunki stosowania każdej z obniżonych stawek.



Według rozporządzenia obniżona do 8 proc. stawka VAT obowiązuje, po spełnieniu określonych warunków, m.in. w odniesieniu do niektórych robót konserwacyjnych, niektórych składników nawozów i pasz, niektórych wyrobów higienicznych, części usług związanych z wyżywieniem, usług związanych z naprawą obuwia, odzieży, rowerów, usług fryzjerskich.



Obniżona do 5 proc. stawka VAT dotyczy tłuszczy złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów) oraz wyrobów seropodobnych i napojów mlecznych z dodatkiem tłuszczu roślinnego.



Z kolei zerowa stawka VAT obowiązuje m.in. dla świadczenia i importu usług, których nabycie finansowane jest w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, niektórych usług transportu towarów oraz dostawy towarów i usług. Aby skorzystać z obniżonej stawki trzeba będzie spełnić opisane w rozporządzeniu warunki.

Czasowo - do 31 sierpnia 2020 r. - obniżona do poziomu 0 proc. stawka VAT dotyczy m.in. wyrobów medycznych, szkła laboratoryjnego, produktów leczniczych, środków dezynfekcyjnych, testów diagnostycznych, środków ochrony indywidualnej (maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice) przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków koronawirusa.

Także w tym przypadku rozporządzenie określa warunki zastosowania obniżonej stawki VAT. Chodzi na przykład o dostawy wymienionych towarów na rzecz m.in. Agencji Rezerw Materiałowych, czy Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. (PAP)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych - Dziennik Ustaw z 25 marca 2020 r. poz. 527

