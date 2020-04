Nowe stawki VAT od 1 lipca 2020 r.

Skutki wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT

W związku z nowelizacją ustawy o VAT nastąpiła zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT. Zrezygnowano ze stosowania Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów - nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature, CN) to usystematyzowany spis towarów, który umożliwia sklasyfikowanie towatów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego. aktualnej (obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów

i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Ponadto ustawodawca wprowadził uproszczenia w systemie stawek VAT. Ma to na celu uproszczenie, zapewnienie przejrzystości i przyjazności w stosowaniu przepisów dotyczących stosowania stawek VAT, poprzez:

objęcie jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych (działów CN). Oznacza to istotne zmniejszenie liczby pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy VAT [2], które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek odpowiednio 8% i 5%, generalne obniżenie stawek („równanie w dół”) – w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary, zrównoważenie efektu uproszczenia matrycy podwyżkami stawek na wybrane – ale nieliczne – towary.

Wiążąca informacja stawkowa

W celu ułatwienia podatnikom stosowania nowych przepisów dotyczących stawek VAT wprowadzono wiążącą informację stawkową, która ma ułatwić dobór odpowiednich stawek. Wiążąca informacja stawkowa, zwana „WIS”, jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS; klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:

a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie –w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;

stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Zmiany w ustawie o VAT mają na celu ułatwić podatnikom dobór odpowiedniej stawki, uprościć zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dzięki wprowadzonym zmianom na wybrane produkty należące do tej samej kategorii zostanie nałożona jedna stawka VAT. Od pierwszego kwietnia klienci zapłacą za każdy rodzaj pieczywa 5% VAT, nie będzie to uzależnione jak dotychczas od terminu przydatności wspomnianego produktu. Podobne ujednolicenia będą miały zastosowanie między innymi do ciastek i owoców.

Aleksandra Kocemba, Główna księgowa w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Łódź