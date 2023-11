Koniec pozytywnej linii interpretacyjnej w sprawie stawki VAT na budynki zbiorowego zamieszkania

Ostatnie rozstrzygnięcia organów podatkowych nie pozostawiają złudzeń. Skarbówka zmienia stanowisko w kwestii opodatkowania VAT prac budowlanych dotyczących niektórych budynków zbiorowego zamieszkania. Obniżona 8% stawka VAT nie jest już właściwa. Organy zmieniają z urzędu wydane wcześniej rozstrzygnięcia, nakazując opodatkowanie według 23% stawki VAT.

Tak orzekł Dyrektor KIS m.in. w decyzji z 14 sierpnia br. o zmianie wiążącej informacji stawkowej (WIS) z 6 sierpnia 2020 r., w związku ze stwierdzeniem jej nieprawidłowości. Rozpatrując sprawę ponownie, w ramach nadzoru nad poprawnością wydawanych WIS, organ podatkowy uznał, że poprzednie rozstrzygnięcie, określające 8% stawkę VAT, jest niezgodne z przepisami prawa. W rezultacie zmienił je z urzędu, określając 23% stawkę VAT. Uzasadnienie decyzji zmieniającej jest przejawem nowego podejścia organów podatkowych – jeżeli obiekt nie służy stałemu zamieszkaniu, o obniżonej stawce VAT nie może być mowy.

Czego dotyczyła sprawa?

Z wnioskiem o WIS wystąpił podatnik świadczący usługę polegającą na budowie budynku zakwaterowania osadzonych w zakładzie karnym. Z oświadczenia wnioskodawcy wynikało, że obiekt ten stanowić miał budynek mieszkalny, tj. ponad 50% powierzchni użytkowej budynku miało być przeznaczone na cele mieszkalne. Ponadto, zgodnie z uzyskaną opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi, budynek mieścił się w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 11, w grupie 113, w klasie 1130, obejmującej budynki zbiorowego zamieszkania. Wydany dla wnioskodawcy WIS miał rozstrzygnąć, według jakiej stawki VAT opodatkować opisaną usługę.

Co na to organ podatkowy?

Opierając się na wskazanej przez wnioskodawcę klasyfikacji budynku na gruncie PKOB, Dyrektor KIS uznał, że zastosowanie w sprawie znajdzie 8% stawka VAT. Uzasadniając swoje stanowisko, organ podatkowy stwierdził, że budynek ten kwalifikuje się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z uwagi na zaliczenie go do klasy 1130 PKOB. Konkluzja ta przesądziła o objęciu opisanej usługi obniżoną stawką VAT.

To już nieaktualne...

Problem w tym, że organ podatkowy nie wziął pod uwagę stałości zamieszkania jako przesłanki determinującej prawo do objęcia budynków zbiorowego zamieszkania 8% stawką VAT. Oparł się natomiast na klasyfikacji budynku na gruncie PKOB, która zgodnie z aktualnym podejściem skarbówki, nie jest już w tym zakresie wystarczająca…



Zdecydowało to o zmianie z urzędu wydanego WIS. Nowe rozstrzygnięcie Dyrektora KIS, będące rezultatem ponownego rozpatrzenia sprawy, określa 23% stawkę VAT. W uzasadnieniu decyzji zmieniającej Dyrektor KIS wskazał, że przedmiotowy budynek nie kwalifikuje się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, gdyż nie służy, w ocenie organu, stałemu zamieszkaniu. Okoliczność ta wyklucza, zdaniem organu, zastosowanie 8% stawki VAT.



Wyjaśniając motywy aktualnego rozstrzygnięcia, Dyrektor KIS wskazał w szczególności, że:

pobyt w zakładzie karnym ma na celu odbycie kary pozbawiania wolności – nie służy natomiast realizacji celu mieszkaniowego, zaspokajanego przez osadzonych w miejscu ich stałego zamieszkania (w którym zamieszkują na stałe przed i po odbyciu kary pozbawienia wolności);

budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego przeznaczony jest do okresowego pobytu ludzi – zgodnie z definicją „budynku zbiorowego zamieszkania”, zawartą w rozporządzeniu ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (i nie ma tu zdaniem organu znaczenia, że pobyt w zakładzie karnym może trwać nieprzerwanie przez okres kilku lat);

regulacje dotyczące stosowania obniżonych stawek VAT mają charakter wyjątkowy i w związku z tym ich rozszerzająca wykładnia jest niedopuszczalna – co znajduje potwierdzenie w utrwalonej w tym zakresie linii orzeczniczej.

Decyzja Dyrektora KIS z 14 sierpnia br. o zmianie WIS z 6 sierpnia 2020 r. (decyzja zmieniająca: sygn. 0110-KSI2-2.442.1.2022.7.KTG; decyzja zmieniona: sygn. 0112-KDSL2-1.450.365.2020.1.MK).

Takich rozstrzygnięć jest więcej...

Zmiana linii interpretacyjnej dotyczy również innych budynków zbiorowego zamieszkania.



Które z nich nie mogą już korzystać, w świetle aktualnej praktyki interpretacyjnej, z 8% stawki VAT?

Jak interpretować przesłankę stałości zamieszkania, celem ustalenia właściwej stawki VAT w konkretnym przypadku? Jakie podejście w tym zakresie przyjmują organy podatkowe?

Jakie konsekwencje wynikają z zastosowania nieprawidłowej stawki VAT?

Co z transakcjami rozliczonymi w przeszłości? Czy zmiana stanowiska organów skutkuje ryzykiem zakwestionowania rozliczeń podatkowych za przeszłe okresy rozliczeniowe?

Jak zabezpieczyć swoją pozycję podatkową, aby skutecznie uchronić się przed ryzykiem zakwestionowania rozliczeń VAT? O co warto zadbać na etapie przedtransakcyjnym? Jakie kroki podjąć w przypadku ogłoszenia lub udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy?

Co na to sądy administracyjne? Czy podzielają obecne stanowisko organów podatkowych?

Termin webinarium: 16 listopada 2023 r. o godz. 10:00 – zapraszamy!

Justyna Kowalik, doradca podatkowy w Enodo Advisors, specjalizuje się w podatku od towarów i usług.