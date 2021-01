Sprzedaż wysyłkowa do konsumentów w Wielkiej Brytanii a VAT - zmiany od 2021 r.

Jak było do końca 2020 roku?

Do końca 2020 r. w przypadku sprzedaży wysyłkowej do konsumentów w Wielkiej Brytanii sprzedawca z Polski stosował unijne reguły opodatkowania takiej sprzedaży. Mając na względzie wysoki próg wpływający na miejsce opodatkowania takiej sprzedaży (w Wielkiej Brytanii wynosi on 70 000 GBP) w przypadku nawet znacznego wolumenu sprzedaży sprzedawca nie był zobowiązany do rejestracji dla celów w VAT w Wielkiej Brytanii, opodatkowując taką sprzedaż w Polsce.

Jakie są zasady opodatkowania VAT sprzedaży wysyłkowej do konsumentów w Wielkiej Brytanii od 2021 roku?

Te reguły przestały obowiązywać z dniem 1 stycznia 2021 r. Towarowa wymiana handlowa zaczyna od tego momentu podlegać regułom takim, jak w przypadku innych państw trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej. Zwracamy uwagę, że opisane poniżej reguły to ogólny zarys opodatkowania tego rodzaju transakcji w Polsce i w Wielkiej Brytanii, a szczegółowe konsekwencje podatkowe powinny być analizowane dla konkretnego przypadku.





Jakie są kluczowe konsekwencje Brexitu dla polskich podatników sprzedających towary brytyjskim konsumentom?

Z perspektywy polskiego VAT taka sprzedaż będzie stanowić eksport towarów.

Należy badać wartość przesyłki. Jeżeli wartość ta przekracza 135 GBP, konieczne będzie rozpoznanie importu towarów w Wielkiej Brytanii (dla podmiotów nieposiadających siedziby w Wielkiej Brytanii konieczne będzie ustanowienia przedstawiciela pośredniego). W przeciwnym wypadku stosowane będą nowe reguły rozliczenia VAT w Wielkiej Brytanii (opisane poniżej). Co istotne, wartość należy badać dla przesyłki jako całości a nie dla poszczególnych towarów znajdujących się w jednej przesyłce.

Dla przesyłek, których wartość nie przekracza 135 GBP VAT nie będzie pobierany w chwili importu towarów do Wielkiej Brytanii, lecz w momencie sprzedaży konsumentowi. Transakcja ta będzie traktowana jako opodatkowana lokalnym VAT w Wielkiej Brytanii już od pierwszego zarobionego funta (tj. nie obowiązuje tu żaden próg kwotowy wolumenu obrotów).

Aby wywiązać się z tych obowiązków polski sprzedawca powinien: (i) zarejestrować się dla celów VAT w Wielkiej Brytanii - co do zasady obowiązuje kwartalne rozliczenie VAT (ii) znać klasyfikację statystyczną sprzedawanych towarów, aby ustalić stawkę VAT obowiązującą w Wielkiej Brytanii (iii) wystawić dla konsumenta dokument, który zawiera lokalny VAT oraz przechowywać niezbędne dane w ewidencji podatkowej przez 6 lat.

Powyższe szczególne reguły nie dotyczą towarów akcyzowych oraz niehandlowych (np. prezentów).

Robert Jaszczuk, Senior Manager

Iwona Jaskułowska, Manager

Mateusz Ziaja, Manager

PwC Polska

