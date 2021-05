Nieważność decyzji administracyjnej - nowelizacja kpa

Nieważność decyzji administracyjnej - nowelizacja kpa. 20 maja 2021 r. do dalszych prac w sejmowej komisji trafił projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego zmieniający przepis nakazujący uznawanie decyzji administracyjnej za nieważną z powodu "rażącego naruszenia prawa" - bez względu na fakt, jak dawno wydano tę decyzję.

Rozliczanie VAT w handlu internetowym - duże zmiany od 1 lipca 2021 r.

Rozliczanie VAT w handlu internetowym. Od 1 lipca 2021 r. firmy, które prowadzą transgraniczną sprzedaż przez internet, czekają duże zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT. Po pierwsze, nie będą musiały rejestrować się w każdym kraju członkowskim, do którego sprzedają, bo wszelkie formalności związane z VAT załatwią w jednym punkcie kompleksowej obsługi. Po drugie, stawka podatku za każdym razem będzie naliczana zgodnie z zasadami kraju konsumenta, co zlikwiduje nierówne traktowanie między transakcjami wewnątrzunijnymi a tymi spoza UE. – To duża reforma, która przyniesie wiele korzyści, zarówno dla e-sprzedawców, budżetów państw, jak i samych konsumentów – mówi Patrice Pillet z Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej (DG TAXUD).

VAT-OSS jako rozszerzenie VAT-MOSS

VAT-OSS jako rozszerzenie VAT-MOSS. 20 maja 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT wdrażającą unijny pakiet VAT e-commerce, przynoszący spore zmiany dla podatników z sektora handlu internetowego. Nowe zasady opodatkowania VAT-em handlu internetowego mają obowiązywać w całej UE już od 1 lipca br.

Ulga dla płacących podatek liniowy

Podatek liniowy - ulga. Ministerstwo Finansów pracuje nad ewentualną ulgą dla osób płacących podatek liniowy - wynika z czwartkowej wypowiedzi ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego, który odniósł się do propozycji podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. W przypadku osób płacących podatek liniowy trudniej jest ulgę czy kwotę wolną skalkulować - ocenił.

Dywidenda rzeczowa a VAT

Dywidenda rzeczowa a VAT. Przekazanie udziałowcom lub akcjonariuszom w formie dywidendy rzeczy (towarów) jest opodatkowane VAT jeżeli odnośnie tych rzeczy (towarów) spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast jeżeli prawo odliczenia VAT nie przysługuje w odniesieniu do towarów przekazywanych nieodpłatnie jako dywidenda, to ta czynność nie jest opodatkowana VAT.

Sezonowa działalność gastronomiczna a kasa fiskalna online

Sezonowa gastronomia a kasa fiskalna online. Prowadzimy działalność gastronomiczną sezonowo. Od 1 października 2020 r. mamy zawieszoną działalność. Mamy zamiar ją odwiesić w maju. Do końca grudnia nie kupiliśmy kasy online. Czy nas również obowiązywała wymiana? Czy jeśli teraz zakupimy kasę, to możemy wystąpić o ulgę? Czy kasa online będzie musiała być włączona z dostępem do Internetu również wtedy, gdy działalność będzie zawieszona?

Pożyczka na zakup nieruchomości a podatek u źródła

Podatek u źródła. Pożyczka zaciągnięta przez spółkę zagraniczną w zagranicznym banku na zakup nieruchomości w Polsce. Jak wygląda w takim przypadku kwestia podatku u źródła?

Zakładanie firmy w Czechach: co jest wymagane i jak to zrobić?

Optymalizacja podatkowa w Czechach na jednoosobową spółkę prawa handlowego to model stosowany przez polskich przedsiębiorców od lat. O zaletach prowadzenia działalności w Czechach słyszał prawie każdy. Jest mniej obostrzeń w kwestiach odliczania podatku VAT oraz nie ma akcyzy na samochody sprowadzane z UE. Co więcej, podmioty generujące dochód do około 16 5000 PLN rocznie są zwolnione z VAT.

Sztuczna inteligencja w księgowości

Księgowość a technologia. Sztuczna inteligencja może istotnie zwiększyć efektywność operacji księgowych, zautomatyzować żmudne i czasochłonne procesy oraz wyeliminować ryzyko popełnienia błędu.

Wniosek o sprostowanie decyzji podatkowej - wzór, treść, termin, przepisy

Wniosek o sprostowanie decyzji podatkowej. Ustawodawca przewidział, że nawet w oficjalnych dokumentach i decyzjach mogą pojawić się błędy. Instytucją, która ma pomagać podatnikom w takich trudnych sytuacjach, jest możliwość sprostowania decyzji podatkowej. Jak złożyć wniosek o sprostowanie decyzji podatkowej? Na jakich podstawach prawnych oprzeć wniosek? Jaki termin obowiązuje podatników oraz na jakie warunki należy zwrócić uwagę?

Podróże po UE z certyfikatem covidowym w mObywatel - już od wakacji

Podróże po UE z certyfikatem covidowym. Według planów od wakacji możliwe będzie swobodne podróżowanie po UE z certyfikatem covidowym w aplikacji mObywatel; testy, czy aplikacja sprawdzi się na wszystkich granicach, zaplanowano na koniec maja - powiedziała PAP pełnomocnik premiera ds. GovTech Justyna Orłowska.

Dodatkowy podatek od urządzeń elektronicznych od 2022 r.

Opłata reprograficzna (podatek od elektroniki). Podwyżki cen laptopów, komputerów, dekoderów, telewizorów i tabletów czekają nas wszystkich, jeśli w życie wejdzie ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego. Nad projektem toczą się prace w rządzie i ma zacząć obowiązywać od 2022 roku.

Ulga podatkowa - 500 zł na dostosowanie do e-TOLL

Ulga podatkowa na dostosowanie pojazdów do systemu e-TOLL. Od dochodu będzie można odliczyć do 500 zł na każdy pojazd w zw. z dostosowaniem pojazdu do systemu e-TOLL - informuje Ministerstwo Finansów. Odpowiednią poprawkę przyjęła sejmowa komisja finansów publicznych.

Podatek PIT od dochodu ze sprzedaży nieruchomości poza działalnością gospodarczą

Podatek PIT od dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli sprzedajemy swoją prywatną nieruchomość (dom, mieszkanie, czy działkę), a sprzedaż ta nie ma związku z działalnością gospodarczą i z tej sprzedaży osiągnęliśmy dochód, to dochód ten jest opodatkowany podatkiem dochodowym (PIT). Można jednak nie zapłacić podatku korzystając ze zwolnienia podatkowego tzw. ulgi mieszkaniowej.

Formy zatrudnienia w Wielkiej Brytanii

Osoby poszukujące bądź dopiero zamierzające ubiegać się o pracę na terenie Wielkiej Brytanii, powinny dysponować wiedzą obejmującą regulacje prawne dotyczące form zatrudnienia w tym kraju. W związku z powyższym, przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące sposobów zatrudnienia w UK.

Polski Ład. Koniec z odliczaniem od podatku składki zdrowotnej

Polski Ład niesie nowe obciążenia dla przedsiębiorców, a liczba jednoosobowych działalności gospodarczych spadła już o 1/3. Szczególnie niepokojące jest zniesienie możliwości odliczenia od podatku zapłaconej składki zdrowotnej.

"Polski Ład" - zmiany w PIT. Najwięcej zyskają pracownicy zarabiający 3000-3500 zł brutto

"Polski Ład" - zmiany w PIT. Na zmianach podatkowych zapisanych w "Polskim Ładzie" najwięcej zyskają pracujący na etatach, którzy zarabiają 3000-3500 zł brutto. Dla osób w tej grupie roczne oszczędności mogą wynieść 1700-1800 zł – wynika z szacunków dołączonych do prezentacji programu.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – kto może złożyć informację CIT-15J

Zdaniem Ministerstwa Finansów w przypadku przekształcania spółki handlowej w spółkę jawną informację CIT-15J może złożyć spółka przekształcana lub spółka jawna w terminie 14 dni – w zależności od tego, czy wspólnicy zmienią zasady podziału zysku.

Przejście z viaTOLL do e-TOLL - co trzeba zrobić?

Przejście z viaTOLL do e-TOLL. Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień jakich formalności powinien dopełnić użytkownik systemu viaTOLL aby przejść do e-TOLL.

Zerowy PIT dla płacy minimalnej

Zerowy PIT dla płacy minimalnej - taki będzie efekt wprowadzenia kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Zmiana wysokości kwoty wolnej została zapowiedziana w założeniach Polskiego Ładu. Jak wzrosną wynagrodzenia najmniej zarabiających?

Zerowy PIT dla pracujących emerytów do 120 tys. zł rocznych dochodów

Zerowy PIT dla pracujących emerytów. Gdy ktoś ma uprawnienia emerytalne ale nadal pracuje i nie chce pobierać emerytury, to nie będzie płacił podatku dochodowego do kwoty 120 tys. zł rocznych dochodów – zapowiedział 19 maja 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński.

Czy przepisy o podatku od towarów i usług są stanowione w dobrej wierze?

Stanowienie przepisów w dobrej wierze. Problem dobrej wiary w procesie stanowienia przepisów prawa, ich interpretacji oraz stosowania prawa podatkowego dopiero od niedawna pojawił się w pracach naukowych i publicystyce prawnej. Należy on jeszcze wciąż do tzw. niepoprawnego nurtu piśmiennictwa stojącego w opozycji do fasadowej, obecnej do dziś narracji, która całkowicie pomija nie tylko ten problem - pisze profesor Witold Modzelewski.

Podatnicy umawiają online wizyty w urzędach skarbowych

Umówienie wizyty w urzędzie skarbowym. W listopadzie 2021 roku uruchomiona została usługa Krajowej Administracji Skarbowej umawiania online wizyt w urzędzie skarbowym. Do tej pory w ten sposób umówiono już ok. 2 mln 560 tys. wizyt podatników w urzędach skarbowych. Dziennie umawianych jest blisko 21 tys. spotkań, a średni czas obsługi podatnika wynosi 13 minut. Szybko przybywa wizyt umawianych internetowo, a najczęstszym powodem przyjścia do urzędu są sprawy związane z podatkami majątkowymi i uzyskaniem zaświadczeń.

Sprawozdania finansowe OPP do 15 października 2021 r.

Sprawozdania OPP. Ustawodawca przedłużył termin zamieszczania sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego w bazie sprawozdań OPP do 15 października 2021 r.

Opodatkowanie firm w UE - plany Komisji Europejskiej

Opodatkowanie firm w UE. Komisja Europejska przyjęła dokument "Business Taxation for the 21st Century" ujawniający plany KE tworzenia systemu opodatkowania dochodów firm w państwach członkowskich UE. Dokument ten zawiera także strategię podatkową UE na najbliższe dwa lata oraz zalecenia KE dla państw członkowskich odnośnie rozliczania strat przedsiębiorstw. Jednocześnie KE zadeklarowała, że rezygnuje z kontynuowania projektu wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB).