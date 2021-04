Procedura unijna i nieunijna (OSS) i procedura importu (IOSS) - zgłoszenia i rejestracja

Zgłoszenia rejestracyjne przetwarzane dopiero po wejściu w życie pakietu VAT e-commerce

Ministerstwo Finansów zaznacza, że jeżeli podatnik złoży zgłoszenie rejestracyjne, to nie będzie to równoznaczne z rejestracją do procedury. Bowiem obecnie trwa proces legislacyjny związany z wprowadzeniem przepisów prawa unijnego (tzw. pakietu VAT e-commerce).

Informacje przedkładane w zgłoszeniach składanych na podstawie rozporządzenia 2019/2026 (zob. art. 2 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2019/2026 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług ułatwianych poprzez użycie interfejsów elektronicznych oraz w odniesieniu do procedur szczególnych dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, prowadzą sprzedaż towarów na odległość i dokonują niektórych krajowych dostaw towarów, (Dz. Urz. L 313 z 4.12.2019 r., str. 14). Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1112 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2026 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania w związku z pandemią COVID-19 (Dz. Urz. UE L 244 z 29.07.2020, str. 9), rozporządzenie 2019/2026 stosuje się od dnia 1 lipca 2021 r.) będą przetwarzane dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego.

Podatnik zostanie zarejestrowany po spełnieniu warunków, które zostaną określone w przepisach prawa wprowadzających pakiet VAT e-commerce.

Pakiet VAT e-commerce

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw możesz znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt wprowadza tzw. pakiet VAT e-commerce wynikający z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów.

Projekt przewiduje rozszerzenie obecnie funkcjonującej szczególnej procedury rozliczania podatku VAT w ramach Małego Punktu Kompleksowej Obsługi (Mini One Stop Shop – MOSS) i powstania Punktu Kompleksowej Obsługi (One Stop Shop – OSS) oraz wprowadzenie Importowego Punktu Kompleksowej Obsługi (Import One Stop Shop – IOSS).

Jeżeli chcesz korzystać z procedury OSS/IOSS jako podatnik lub pośrednik działający na rzecz podatników to zgodnie z art. 2 akapit trzeci rozporządzenia 2019/2026, od 1 kwietnia 2021 roku możesz złożyć zgłoszenie wymagane na podstawie art. 360, 369c lub 369o dyrektywy 2006/112/WE do celów rejestracji w ramach procedur szczególnych.

Rozporządzenie 2019/2026 ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich (zob. art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Dz. Urz. C Nr 326 z 26.10.2012).

Ministerstwo Finansów informuje, że jeśli podatnik będzie chciał jako podatnik rozliczać podatek VAT w ramach procedury unijnej, nieunijnej lub importu lub działać w charakterze pośrednika w procedurze importu, będzie mógł już od 1 kwietnia 2021 roku złożyć/przesłać zgłoszenie rejestracyjne. Zgłoszenie zostanie udostępnione na podatki.gov.pl.

Ministerstwo Finansów informuje ponadto że, jeśli podatnik zdecyduje się złożyć zgłoszenie o zamiarze skorzystania z procedury unijnej, nieunijnej lub importu, lub działać w charakterze pośrednika w procedurze importu - powinien pamiętać, że faktyczne zakończenie procesu rejestracji tj. potwierdzenie zgłoszenia poprzez dokonanie identyfikacji (w przypadku procedury unijnej) oraz nadanie numeru identyfikacyjnego (w przypadku procedury nieunijnej i procedury importu), będzie możliwe po:

wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,

po weryfikacji przez organ podatkowy, czy spełniasz warunki określone w tej ustawie dla podatnika/pośrednika.

Resort zachęca do zapoznania się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz śledzenia procesu legislacyjnego. Umożliwi to wstępną ocenę, czy po złożeniu zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z procedury unijnej, nieunijnej lub importu, lub działania w charakterze pośrednika w procedurze importu, spełnisz wszystkie warunki do rejestracji jako podatnik/pośrednik.

Punkt kompleksowej obsługi (OSS i IOSS). Zasady rozliczania podatku VAT w ramach szczególnej procedury unijnej, nieunijnej i importu

Od 1 lipca 2021 r. zacznie obowiązywać rozszerzona forma procedury MOSS, tj. One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop(IOSS).

Procedura OSS - czym jest

Procedura OSS to:

rozszerzony katalog usług, które zostaną objęte procedurą (B2C);

wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość;

dostawy krajowe poprzez interfejs elektroniczny.

Procedura IOSS - czym jest

Procedura IOSS to:

sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich

w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 EUR.

Punkt kompleksowej obsługi ułatwia przedsiębiorstwom sprzedającym towary i świadczącym usługi konsumentom końcowym w całej UE wykonywanie obowiązków w zakresie VAT, umożliwiając im:

zarejestrowanie się do celów VAT drogą elektroniczną w jednym państwie członkowskim na potrzeby wszelkich kwalifikujących się sprzedaży towarów i świadczenia usług nabywcom

i usługobiorcom znajdującym się we wszystkich pozostałych 26 państwach członkowskich;

na potrzeby wszelkich kwalifikujących się sprzedaży towarów i świadczenia usług nabywcom i usługobiorcom znajdującym się we wszystkich pozostałych 26 państwach członkowskich; złożenie deklaracji w jednym punkcie kompleksowej obsługi VAT i dokonanie pojedynczej płatności należnego podatku VAT z tytułu tych wszystkich sprzedaży towarów i świadczenia usług;

VAT i dokonanie pojedynczej płatności należnego podatku VAT z tytułu tych wszystkich sprzedaży towarów i świadczenia usług; współpracę z administracją podatkową państwa członkowskiego, w którym są zarejestrowani na potrzeby punktu kompleksowej obsługi, oraz obsługę w jednym języku, mimo że prowadzą sprzedaż w całej UE.

Dodatkowe materiały

Na stronie Komisji Europejskiej znajdują się informacje i materiały dotyczące szczególnej procedury OSS i IOSS udostępnione przez Komisję Europejską. Informacje dostępne są w języku angielskim.

Komisja Europejska przygotowała również następujące materiały: