Drugi pakiet SLIM VAT – jakie zmiany przyniesie przedsiębiorcom?

Pierwszy pakiet SLIM VAT

Pierwszy pakiet SLIM VAT składa się z sześciu głównych elementów:

uproszczenia przy korektach faktur – SLIM VAT zakłada całkowite odejście od otrzymania potwierdzenia odebrania korekty przez nabywcę towarów lub usług. Pod warunkiem posiadania potwierdzenia uzgodnienia z kontrahentem warunków transakcji, podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT faktury korygującej in minus. W przypadku faktur korygujących in plus, został uregulowany moment ich ujęcia- korekta dokonywana jest na bieżąco w okresie wystawiania faktury korygującej. ułatwienia dla eksporterów – podatnik ma prawo , by zastosować stawkę 0% do zaliczki eksportowej pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy (wcześniejsze przepisy wskazywały 2 miesiące), licząc od końca miesiąca, w którym otrzymał zaliczkę, nastąpiła sprzedaż eksportowa. spójne kursy walut podatnik może zastosować do VAT identyczne zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia w podatku dochodowym. korzyści przy odliczeniu VAT – odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży – przed wprowadzeniem pakietu podatnicy nie mogli korzystać z odliczeń VAT. wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych – dla podatników rozliczających się kwartalnie zasady się nie zmieniły, odliczenia na bieżąco mogą oni dokonać w dwóch następnych kwartałach po kwartale, w którym powstało prawo do odliczenia. prezenty małej wartości zwiększone do 20 zł (z 10 złotych).

Drugi pakiet SLIM VAT

Drugi pakiet SLIM VAT składa się z pięciu głównych bloków, zawierających 15 uproszczeń rozliczania podatku VAT.

1. Prostsze fakturowanie

Najistotniejszym elementem zmian jest w tym przypadku usunięcie szeregu przesłanek wadliwości faktur. Niektóre z koniecznych do tej pory do stosowania atrybutów faktur, będzie dobrowolna. Dotyczy to dopisków takich jak „duplikat”, czy „korekta” oraz np. konieczności wskazania przyczyny korekty. Zmiany obejmują również wydłużenie czasu na wcześniejsze wystawienie faktury z 30 do 60 dni, uproszczenie wystawiania korekt zbiorczych oraz zniesienie limitu kilometrowego dla uznania biletu jako faktury.

2. Przyjazne odliczanie VAT

Drugi blok zmian zawiera uproszczenia dotyczące prawa do odliczenia VAT. Propozycja składa się z dwóch części. Pierwszą jest możliwość skorygowania deklaracji podatkowej w przypadku przekroczenia okresu ujmowania faktury zakupowej „na bieżąco” za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, lub za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – przypadających bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało to prawo.

Drugą częścią tego bloku zmian jest wydłużenie z 7 do 25 dni terminu konieczności złożenia deklaracji VAT-26 do urzędu skarbowego. Deklaracja dotyczy wykorzystania samochodów osobowych do działalności gospodarczej, a termin konieczności jej złożenia liczy się od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.

3. VAT w obrocie międzynarodowym

Zmiany w obrocie międzynarodowym obejmują przede wszystkim trzy kwestie importu towarów i usług:

Uregulowanie sposobu dokonywania korekty in minus, która powinna być rozliczana w okresie, w którym powstała przyczyna korekty. Rezygnacja z warunku rozliczenia podatku należnego w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym co deklarowany podatek należny. Umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej - dokonanie korekty tej deklaracji w sytuacji, gdy w pierwotnej deklaracji nie rozliczy podatku w prawidłowej wysokości. Podatnik będzie mógł złożyć stosowną korektę deklaracji w terminie 4 miesięcy następujących po miesiącu, w którym miał rozliczyć podatek z tytułu importu towarów (Art. 33a ust. 6a i 7 ustawy o VAT).

4. VAT - łatwiejszy obrót nieruchomościami

Zmiany w tym zakresie dotyczą sposobu zgłaszania kupna nieruchomości do urzędu skarbowego. Warunkiem odliczenia podatku naliczonego od dostawy nieruchomości, jest zgłoszenie transakcji naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej dzień przed dostawą nieruchomości. SLIM VAT 2 przewiduje możliwość adnotacji notarialnej bezpośrednio na akcie notarialnym, jako właściwe oświadczenie podatnika. Rozwiązanie umożliwia elektroniczny system raportowania przez notariuszy, dzięki któremu informacja z adnotacji trafi bezpośrednio do odpowiedniego urzędu.

5. Poprawa płynności i ulga za złe długi

Piąty blok dotyczy możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika prowadzonymi w różnych bankach oraz płacenia z rachunku VAT składek na rzecz KRUS. Drugim elementem bloku jest wydłużenie możliwości skorzystania z ulgi za złe długi z 2 do 3 lat.

Szymon Kwasigroch

Systim.pl