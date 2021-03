Kody GTU w JPK_VAT - co się zmieni?

JPK_VAT - zmiany w deklaracji i ewidencji

W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi i postulatami podatników resort finansów przygotował propozycje zmian w zakresie wykazywania w JPK_VAT:

1) paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT,

2) faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,

3) oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (kody GTU), o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,

4) procedur, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia,

5) zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

Zmiany przewiduje projekt rozporządzenia z 17 marca 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Projekt od 17 marca 2021 r. jest na etapie opiniowania.

Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; przy czym część przepisów - z dniem 1 lipca 2021 r.

Kody GTU w JPK_VAT - zmiany

Ustawodawca przygotował szereg modyfikacji m.in. w zakresie wykazywania kodów GTU w JPK_VAT. Proponowane zmiany mają uprościć oraz ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych. Jakie to zmiany?

GTU_01 do GTU_13 - zmiana sposobu oznaczeń

Zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie, w § 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia w celu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi w rozporządzeniu oznaczeniami zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”.

Ponadto doprecyzowano zapisy wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015. Zmiany polegające tylko na dopisaniu wyrazu „GTU” zostały wprowadzone w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b, lit. d, lit. e oraz § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia.

Oznaczenie GTU_01

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia doprecyzowano, że oznaczenie „GTU_01” dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208. Obecna definicja napoju alkoholowego w rozumieniu tej regulacji prawnej nie wiąże się z definicją napoju alkoholowego zawartą w ustawie o podatku akcyzowym, dodatkowo identyfikacja tego rodzaju towarów wspierana jest przez określone wprost oznaczenia CN.

Niniejsza zmiana ma na celu wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych jakie konkretnie towary mieszczące się pod pojęciem napojów alkoholowych należy oznaczać „GTU_01”.

Oznaczenie GTU_03

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia zmieniono brzmienie przepisu poprzez m.in. doprecyzowanie, że oznaczenie „GTU_03” nie obejmuje swoim zakresem olejów opałowych wymienionych w lit. b § 10 w ust. 3 pkt 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy i podlegających oznaczeniu „GTU_02”.

Wprowadzona zmiana ma służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do podwójnego przypisywania oznaczeń, tj. GTU_02 i GTU_03 dla tych samych dostaw oleju opałowego.

Oznaczenie GTU_06

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia doprecyzowano zapis w celu wyjaśnienia wątpliwości, że dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich, również powinna być oznaczana „GTU_06”. Zatem dla przejrzystości zapisu wyszczególniono ją ze wskazanych w tym przepisie zbiorczo pozycji 7-9 załącznika nr 15 do ustawy i ujęto odrębnie.

Oznaczenie GTU_07

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia zmieniono brzmienie przepisu w celu doprecyzowania, że oznaczenie „GTU_07” dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708.

Oznaczenie GTU_08

W § 10 w ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia, z uwagi na zmianę brzmienia załącznika nr 12 do ustawy o VAT, która została wprowadzona ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751) i weszła w życie 1 listopada 2019 r. zmieniono brzmienie niniejszego przepisu poprzez wskazanie, że oznaczenie „GTU_08” dotyczy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy, która obecnie obejmuje m.in. zakres towarów z poz. 2 i 3 tego załącznika w poprzednim brzmieniu.

Oznaczenie GTU_09

W § 10 w ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w celu doprecyzowania treści przepisu, aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, że oznaczeniu „GTU_09” miałyby podlegać inne towary niż te wskazane w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 97), zmieniono jego brzmienie poprzez usunięcie sformułowania „leków oraz wyrobów medycznych”.

W związku z tym, oznaczenie „GTU_09” dotyczy tylko produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Obowiązek stosowania oznaczenia GTU_09, w przypadku wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisuje się do środków prewencyjnych dotyczących monitoringu handlu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi zagrożonymi dostępnością w Polsce.

Oznaczenie GTU_10

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia dookreślono, że oznaczenie „GTU_10” dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Oznaczenie GTU_12

W § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano brzmienie zapisu poprzez przypisanie, do wymienionych usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015.

Oznaczenie GTU_13

W § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia zmieniono zapis pod względem formalnym, wykreślono wyrazy „sekcja H” i „2015 symbol”, oraz w celu ujednolicenia oznaczenia „13” ze strukturą JPK_VAT z deklaracją wyraz „13" zastąpiono wyrazem „GTU_13”.

GTU - bez oznaczenia „RO” i „WEW”

W § 10 rozporządzenia dodano ust. 3a w celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych uznano, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane GTU.

Zmiany w JPK_VAT - od kiedy nowe przepisy?

W projekcie zawarto, że część przepisów (tj. § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a–j, pkt 2 lit. a–c,ust. 3a, ust. 4 pkt 3 i 13 i ust. 4a–4c oraz § 11 ust. 2 pkt 2,ust. 6 pkt 3 i ust. 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem) będzie miała zastosowanie począwszy od rozliczeń za kwiecień 2021 r.

Natomiast inne nowe regulacje (tj. § 10 ust. 1 pkt 1, 2,pkt 7 lit. b i pkt 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem), znajdą zastosowanie począwszy od rozliczeń za lipiec 2021 r.

Dotychczasowy wzór dokumentu elektronicznego, który obejmuje deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1–3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 tej ustawy, można stosować przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług