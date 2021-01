Kod GTU_09 w JPK_VAT - do których leków trzeba stosować?

Czy do sprzedaży wszystkich leków należy stosować kod GTU_09?

Stosowanie kodu GTU_09 nie jest konieczne, jeśli podatnik nie wywozi sprzedawanych towarów poza terytorium kraju ani nie zbywa ich podmiotom prowadzącym działalność poza terytorium Polski. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Kody GTU w ewidencji VAT i nowym JPK_VAT

Nowe zasady stosowania kodów w ewidencji VAT nadal wywołują liczne wątpliwości u podatników. Obowiązek wykazywania w ewidencji VAT kodów od 01 do 13 dotyczy tylko niektórych towarów i usług (§ 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług). Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 - GTU_13.





Sprzedaż leków - jaki kod GTU?

Jedną z grup towarów, których dotyczy obowiązek oznaczania specjalnymi kodami, stanowią leki oraz wyroby medyczne, tj. produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Dokumentowane fakturami dostawy tych towarów w ewidencji VAT powinny być oznaczane kodem 09 (§ 10 ust. 3 pkt 1 lit. i wskazanego rozporządzenia), natomiast w nowym pliku JPK_VAT przez wpisanie wartości "1" w polu GTU_09.

Pojawia się pytanie, czy chodzi ogólnie o wszystkie produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Otóż nie. Ustawodawca objął obowiązkiem oznaczenia kodem GTU 09 tylko i wyłącznie produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, których wywóz na podstawie art. 37av ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne sprzedawca powinien zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu.

A zatem kod GTU_09 należy stosować wyłącznie do dokumentowanych fakturami dostaw produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w których przypadku łącznie spełnione są dwa warunki:

- znajdują się w wykazie, który obecnie stanowi załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z 30 listopada 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz.MZ. z 2020 r. poz. 10), oraz

- są wywożone poza terytorium kraju lub zbywane podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Polski.

Podatnik oznacza kodem GTU_09 produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, znajdujące się w wykazie MZ, wywożone poza terytorium kraju lub zbywane podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Polski.

Z treści pytania nie wynika, aby podatnik, o którym mowa, wywoził sprzedawane towary poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbywał je podmiotom prowadzącym działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzi to do wniosku, że do dokonywanych dostaw podatnik ten nie musi stosować oznaczenia GTU_09.

Podstawa prawna:

- § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2326

- art. 37av ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 944; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2112

- załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z 30 listopada 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.Urz.MZ z 2020 r. poz. 101

Tomasz Krywan, doradca podatkowy