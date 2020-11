Jak stosować kod GTU_3 w nowym JPK_VAT?

Nowy JKP_VAT z kodami GTU

Wyjaśnijmy, że nowy JPK_VAT obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną. Obowiązują dwa warianty JPK_VAT:

- JPK_V7M – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług miesięcznie,





- JPK_V7K – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług kwartalnie.

Nowe pliki JPK mają zastosowanie tylko do rozliczeń podatku dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K i nie dotyczą pozostałych deklaracji podatkowych, do których mają zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. deklaracji VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Nowością wprowadzoną przez ustawodawcę jest konieczność stosowania specjalnych oznaczeń (tzw. kodów GTU) w przypadku niektórych dostaw towarów i świadczenia usług.

W §10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1988) wymienionych zostało trzynaście grup towarów i usług, do których zostały przypisane oznaczenia GTU.

Poszczególnych grupy towarów i usług są dość rozbudowany. W związku z tym, w celu właściwego oznaczenia kodem GTU niezbędne będzie niejednokrotnie sięgnięcie do osobnych klasyfikacji oraz aktów prawnych, takich jak Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatura Scalona (CN) czy załączniki do ustawy o VAT.

Podatnicy składający deklaracje VAT za okresy miesięczne są obowiązani przesyłać nowe pliki JPK_VAT (w wariancie JPK_V7M) w pełnym zakresie (tj. z wypełnioną zarówno częścią deklaracyjną, jak i częścią ewidencyjną) w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, czyli po raz pierwszy do 25 listopada br.

Jeżeli chodzi o kody GTU, to zgodnie z przepisami należy nimi oznaczać w nowym JPK_VAT sprzedaż dokonaną po 1 października 2020 r.

Przy czym, jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na pytania podatników dotyczące kodów GTU, oznaczeniu podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed 1 października 2020 r. Jednak w przypadku gdy pierwotna faktura sprzed 1 października 2020 r. zawierała towary lub usługi, które według nowych przepisów są objęte GTU, a korekta dotyczy tylko towarów lub usług nieobjętych GTU, nie ma obowiązku oznaczania faktury korygującej.

Oznaczenia GTU dotyczą też faktur wystawionych przed 1 października 2020 r., jeśli będą wykazywane w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od tego dnia, są to np. faktury zakupowe wystawione wcześniej, jeśli podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia już w okresie obowiązywania przepisów o nowym JPK_VAT.

W praktyce pojawia się wiele pytań i wątpliwości, jak wypełniając nowy JPK_VAT prawidłowo stosować oznaczenia GTU. Poniżej prezentujemy kilka odpowiedzi na pytania dotyczące oznaczenia GTU_3.

Kto i kiedy musi stosować kod GTU_3?

Ustawodawca określił, w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, że oznaczenie „03” (kod GTU_3) muszą uwzględniać w nowym JPK podatnicy dokonujący dostawy olejów i smarów.

Chodzi o dostawy, których przedmiotem są następujące towary:

- olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

- olej smarowy, pozostały olej o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła);

- smary plastyczne (CN 2710 19 99);

- olej smarowy (CN 2710 20 90);

- preparaty smarowe (CN 3403), z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją CN 3403.

Oznaczenia GTU_3 zobowiązani są stosować wyłącznie sprzedawcy. Wskazuje na to nawet sama struktura nowego pliku JPK, w części przeznaczonej do prezentacji ewidencji zakupów w VAT nie ma bowiem pola, w którym takie oznaczenie można by zamieścić.

Jak stosować GTU_03 w przypadku oleju opałowego?

Kiedy stosować oznaczenie GTU_03 w przypadku oleju opałowego, tj. czy chodzi o olej sprzedawany końcowemu nabywcy, który zużywa go na cele opałowe?

Na to pytanie wyjaśnień udzieliło Ministerstwo Finansów, wskazując, że oznaczenie GTU_03 należy stosować w przypadku dostaw o kodach wymienionych w przepisie rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Przepis nie odnosi się do statusu nabywcy.

Okazuje się jednak, że w praktyce podatnicy zgłaszają problemy dotyczące oznaczania kodem GTU_3. Wynikają one z faktu, że przepisy akcyzowe nie zawierają definicji oleju opałowego, a ustawodawca nie wskazał konkretnego kodu w rozporządzeniu z 15 października 2020 r. Poza tym, oleje opałowe oznaczone kodami CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90 należą do towarów, dla których przypisany został kod GTU_02.

Czy stosować GTU_3 przy sprzedaży oleju silnikowego?

Oznaczenie GTU_3 obejmuje swoim zakresem także oznaczone kodem 2710 19 81 oleje silnikowe. Wobec tego podatnik dokonujący dostawy olejów silnikowych ma obowiązek uwzględniać je w nowym pliku JPK_VAT z kodem GTU_03.

Jak rozumieć pojęcie smarów plastycznych?

Jak rozumieć złożony przepis dotyczący GTU_03, tj. co mieści się w pojęciu smarów plastycznych (pozycja CN 3403), ponieważ w ramach tej pozycji klasyfikacja nie używa takiego określenia?

Oznaczenie GTU_03 należy rozumieć jako dotyczące dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, olejów smarowych oraz pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

Smary plastyczne, jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, zostały wyodrębnione, aby wyłączyć wyroby, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Smary plastyczne to wyroby, które mieszczą się w pozycji CN 3403, a nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1988,

- załącznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).