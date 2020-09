Nowy JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r. – przewodnik po zmianach

1) JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r. – informacje wstępne

Ustawodawca dokonał połączenia składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, które zaczną obowiązywać od 1 października 2020 r., dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji zostaną zastąpione przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) lub JPK_V7K (rozliczenie kwartalne).





Nowe pliki JPK_VAT, które obejmą część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa) za okresy od 1 października 2020 r. Oznacza to, że za te okresy nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.

Nowy JPK_VAT nie dotyczy skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14), do których mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.

Nowy plik JPK_VAT ma być składany (przesyłany) wyłącznie w formie elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to podatnik ma czas na przesłanie JPK_VAT do pierwszego dnia roboczego.

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:

- podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),

- profilem zaufanym,

- danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

2) Przepisy wprowadzające obowiązek przesyłania JPK_VAT z deklaracją

Przypomnijmy, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) – zwanej dalej: „ustawą”, mające na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych w tym podatku, poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Zasady obowiązujące przy sporządzaniu oraz przesyłaniu nowego pliku JPK_VAT z deklaracją i ewidencją w niewielkim jednak stopniu wynikają z przepisów ustawy o VAT. Jeżeli chodzi o sporządzanie nowego pliku JPK_VAT, kluczowe będą:

1) rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988),

2) struktury nowego pliku JPK_VAT opublikowane przez Ministerstwo Finansów, oznaczone symbolami JPK_V7M oraz JPK_V7K.

Ministerstwo Finansów przygotowało struktury logiczne nowych JPK (JPK_V7M oraz JPK_V7K) jako elektroniczny wzór dokumentu i udostępniło w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Zobacz: JPK_VAT z deklaracją miesięczną (JPK_V7M) obowiązujący od 1 października 2020 r.

Bardzo ważnym dokumentem w tym zakresie prawidłowego sporządzania i wysyłania nowego JPK_VAT jest opublikowana przez Ministerstwo Finansów broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją, z której wynikają m.in. opisy pól nowego pliku JPK_VAT z deklaracją.

Broszura ta został opublikowana 7 lutego 2020 r., a następnie zaktualizowana w dniu 30 czerwca 2020 r.

Zobacz: Nowy JPK_VAT z deklaracją 2020 - broszura informacyjna MF (aktualizacja)

Ministerstwo Finansów przygotowało również objaśnienia podatkowe w sprawie COVID-19, w których wyjaśnia jak mają być stosowane zmiany w podatkach wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Cześć tych objaśnień odnosi się właśnie do nowego JPK_VAT z deklaracją, który od 1 października 2020 r. będzie obowiązywał wszystkich podatników VAT.

Punkt 4 Rozdziału II tych objaśnień dotyczy przesunięcia obowiązku składania JPK_VAT według nowej formuły dla wszystkich podatników (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 października 2020 r. Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.) termin pierwotnie został przesunięty na 1 lipca 2020 r., następnie zgodnie z art. 72 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) termin wdrożenia nowego JPK_VAT został przesunięty na 1 października 2020 r.

Zobacz: Nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r. - objaśnienia MF

3) Terminy składania nowych JPK_VAT z deklaracją

Wejście w życie przepisów o nowym pliku JPK_VAT nie zmieni terminów składania deklaracji VAT oraz przesyłania informacji o ewidencji VAT. I tak:

1) deklaracje VAT za okresy miesięczne nadal będą składane w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (art. 99 ust. 1 ustawy o VAT),

2) deklaracje VAT za okresy kwartalne nadal będą składane w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą (art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT). Z kolei informacje o ewidencji VAT nadal będą przesyłane w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (art. 109 ust. 3b i 3c ustawy o VAT).

W świetle powyższego podatnicy składający deklaracje VAT za okresy miesięczne będą obowiązani przesyłać nowe pliki JPK_VAT (w wariancie JPK_V7M) w pełnym zakresie (tj. z wypełnioną zarówno częścią deklaracyjną, jak i częścią ewidencyjną) co miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (art 109 ust. 3b ustawy o VAT).

Polecamy: Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją. Poradnik Gazety Prawnej 4/2020

Natomiast podatnicy składający deklaracje VAT za okresy kwartalne:

1) za pierwszy miesiąc kwartału w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału będą obowiązani przesłać nowy plik JPK_VAT (w wariancie JPK_V7K) jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT,

2) za drugi miesiąc kwartału w terminie do 25 dnia trzeciego miesiąca kwartału będą obowiązani przesłać nowy plik JPK_VAT (w wariancie JPK_V7K) jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT,

3) w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału będą obowiązani przesłać nowy plik JPK_VAT (w wariancie JPK_V7K) z wypełnionymi obiema częściami, z zastrzeżeniem, że w części deklaracyjnej będą obowiązani wskazać dane dotyczące całego zakończonego kwartału, a w części ewidencyjnej – jedynie trzeciego miesiąca tego kwartału.

Zobacz: Nowy JPK_VAT a terminy składania deklaracji VAT

4) Dane w nowym JPK_VAT - w części deklaracyjnej i ewidencji

Zakres danych nowego pliku JPK_VAT, które powinna zawierać część deklaracyjna oraz ewidencyjna, określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 576).

Dane zawarte od 1 października 2020 r. w deklaracjach VAT określa § 2 rozporządzenia. Będą to zarówno dane identyfikacyjne dotyczące m.in. informacji o tym, do jakiego urzędu skarbowego, przez kogo (dane identyfikacyjne podatnika), za jaki okres, kiedy, na jakim kodzie formularza jest składana deklaracja, czy jest to pierwsza wersja czy też korekta deklaracji, jak i dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego i naliczonego oraz obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu.

Ponadto dane te będą obejmować oznaczenia dodatkowych informacji dotyczących rozliczenia. Dane te najczęściej będą odpowiadać danym wykazywanym obecnie w deklaracjach VAT-7/VAT-7K.

Z kolei dane zawarte w ewidencji VAT określają przepisy § 9–11 rozporządzenia. Będą to m.in. dane:

1) identyfikacyjne i dotyczące okresu, za który prowadzona jest ewidencja;

2) pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego,

3) z faktur (np. numer NIP, imię i nazwisko albo nazwa nabywcy, dostawcy lub usługodawcy, numer faktury i data jej wystawienia, data dokonania albo zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty);

4) ze zgłoszenia celnego lub z deklaracji importowej (numer, data, imię i nazwisko lub nazwa nadawcy w przypadku zgłoszenia celnego);

5) dotyczące dostawy niektórych towarów i świadczenia usług;

6) pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego.

Zobacz więcej:

Dane wykazywane w deklaracjach VAT oraz w ewidencji VAT

Nowy JPK_VAT – oznaczenia transakcji i dowodów sprzedaży

Oznaczenia dokumentów w nowym JPK_VAT z deklaracją – odpowiedzi MF

Oznaczenia procedur w nowym JPK_VAT z deklaracją – wyjaśnienia MF

Obowiązek oznaczania faktur symbolem MPP w nowym pliku JPK_VAT