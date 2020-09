Nowy JPK_VAT - oznaczenia transakcji i dowodów sprzedaży

JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r.

Z dniem 1 października 2020 r. nastąpi połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji zostaną zastąpione przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) lub JPK_V7K (rozliczenie kwartalne).





Nowe pliki JPK_VAT, które obejmą część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni za okresy od 1 października 2020 r. Oznacza to, że za te okresy nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.

Ewidencja w JPK_VAT - dodatkowe oznaczenia

Zakres danych nowego pliku JPK_VAT, które powinna zawierać część deklaracyjna oraz ewidencyjna, określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej także „rozporządzenie”), które wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Jeśli chodzi o zakres danych zawartych w ewidencji nowego JPK_VAT, to obejmuje on pięć grup danych pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku należnego, które będą wykazywane w ewidencji VAT przesyłanej w ramach nowych plików JPK_VAT, tj.:

1) dane kwotowe (tj. dane kwotowe dotyczące podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dokonywanych przez podatników czynności podlegających opodatkowaniu) - § 10 ust. 1 rozporządzenia,

2) szczegółowe dane dotyczące niektórych transakcji - § 10 ust. 2 rozporządzenia,

3) oznaczenia cyfrowe wymagane dla niektórych dostaw towarów oraz świadczenia usług (oznaczenia GTU) - § 10 ust. 3 rozporządzenia,

4) oznaczenia literowe lub literowo-cyfrowe wymagane dla niektórych transakcji - § 10 ust. 4 rozporządzenia,

5) oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży - § 10 ust. 5 rozporządzenia.

Jeżeli chodzi o oznaczenia literowe lub literowo-cyfrowe wymagane dla niektórych transakcji, to ewidencja, zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia, musi zawierać również dodatkowe oznaczenia dotyczące:

1) dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy – oznaczenie „SW”;

2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT – oznaczenie „EE”;

3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT – oznaczenie „TP”;

4) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT – oznaczenie „TT_WNT”;

5) dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT – oznaczenie „TT_D”;

6) świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT – oznaczenie „MR_T”;

7) dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT – oznaczenie „MR_UZ”;

8) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) – oznaczenie „I_42”;

9) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) – oznaczenie „I_63”;

10) transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT – oznaczenie „B_SPV”;

11) dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT – oznaczenie „B_SPV_DOSTAWA”;

12) świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT – oznaczenie „B_ MPV_PROWIZJA”;

13) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP”.

Natomiast w przypadku oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży, zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia, ewidencja nowego JPK_VAT powinna zawierać następujące oznaczenia:

1) „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

2) „WEW” – dokument wewnętrzny;

3) „FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT (tj. faktura wystawiona do sprzedaży udokumentowanej również przy zastosowaniu kas rejestrujących).

Oznaczenia w strukturze ewidencji dla JPK_V7M i JPK_V7K - na przykładzie MPP

Oznaczenia powyższych procedur, jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją, prezentowane są za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP.

Pola wypełnia się dla całego dokumentu poprzez zaznaczenie „1” w każdym z pól odpowiadających symbolom: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP, w przypadku wystąpienia danej procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp.

W przypadku gdy procedura nie wystąpiła, pole pozostawia się puste.

Przykładowo, w przypadku oznaczenia "MPP", czyli transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, podaje się „1” w przypadku wystąpienia oznaczenia. W przeciwnym przypadku - pole pozostaje puste.

Przypomnijmy, że oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Co istotne, gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP.

Jeżeli transakcja udokumentowana fakturą jest objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz istnieją powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT wartość „1” należy wpisać odpowiednio w polu „TP” i „MPP”.

Dokument wewnętrzny w strukturze nowego JPK_VAT - oznaczenie "WEW"

Jeżeli chodzi o oznaczenia dowodów sprzedaży, tj. dokumentu wewnętrznego (oznaczenie "WEW"), to zgodnie z wyjaśnieniami MF, oznaczenie „WEW" dotyczy m.in. czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży, tj. fakturą. Oznaczenie „WEW" dotyczy np.:

- nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,

- korekty rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego,

- sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury,

- sprzedaży bezrachunkowej (sprzedaży na rzecz osób fizycznych, która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej).

Natomiast transakcje, które dotyczą importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (bez oznaczenia „WEW”), jeżeli taki dokument został wystawiony.

W nowym JPK_VAT oznaczenie dowodu wewnętrznego „WEW” podaje się tylko w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym takiego dowodu, na przykład: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej; dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.

