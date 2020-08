Obowiązek oznaczania faktur symbolem MPP w nowym pliku JPK_VAT

Co to jest mechanizm podzielonej płatności i kiedy jest obowiązkowy?

1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy określające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Wiąże się to m.in. z wprowadzeniem obowiązku oznaczania faktur objętych nowymi przepisami dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”. Według ustawy oznacza to, że oprócz rachunku, służącego do wykonywania wszelkich płatności za towary i usługi na konto bankowe kontrahenta, każdy przedsiębiorca będzie posiadał osobne konto VAT. Płatność wykonywana przez kontrahentów, za pośrednictwem przelewu bankowego, będzie podzielona na kwotę netto (która wpłynie na zwykłe konto rozrachunkowe) zapłaty za towar czy usługę oraz kwotę VAT z zawartej transakcji (która wpłynie na specjalne konto VAT).

Z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT wynika, że obowiązek ten istnieje, jeżeli łącznie spełnione są trzy warunki:





faktura wystawiana jest na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu VAT,

faktura dokumentuje dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,

faktura wystawiana jest na kwotę brutto przekraczającą 15 tys. zł.

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności miało na celu w znaczącym stopniu uszczelnić lukę VAT oraz uchronić przedsiębiorców przed nieświadomym udziałem w nieuczciwych praktykach innych podmiotów rynkowych.

W przypadku oznaczenia faktury dopiskiem o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, pomimo braku takiego obowiązku wynikającego z opisanych wyżej warunków, nie jest sankcjonowane. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą stosować taki dopisek również w przypadku faktur nieprzekraczających kwoty brutto w wysokości 15 tysięcy złotych. Wynika to z przepisów regulujących obowiązkowe dane na fakturze, oprócz których można zamieszczać informacje dodatkowe, których pojawienie się na fakturze nie skutkuje jej nieważnością.

Zawarcie na fakturze dopisku o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności pomimo braku takiego obowiązku nie skutkuje natomiast koniecznością zastosowania tego mechanizmu przez nabywcę. Brak zastosowania przez kontrahenta mechanizmu podzielonej płatności w takiej sytuacji nie będzie miało żadnych negatywnych konsekwencji.

Nowy plik JPK_VAT

Od 1 października 2020 roku następuje zmiana rozliczania się przez przedsiębiorstwa z ewidencji VAT. Dotychczasowe deklaracje składane oddzielnie w postaci VAT-7 lub VAT-7K oraz pliku JPK_VAT zostaną ujednolicone do jednej, poszerzonej deklaracji JPK_VAT. Będzie się ona składać z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. Podstawą prawną do wprowadzenia nowego, schematycznego wzoru JPK_VAT stało się Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U 2019, poz. 1888).

W nowej deklaracji JPK_VAT przedsiębiorcy zobowiązani do stosowania mechanizmu podzielonej płatności będą musieli oznaczać transakcje wykonane z podziałem płatności w sprzedaży VAT dopiskiem „MPP”. Wynika to z § 10 ust. 4 pkt 13 ww. rozporządzenia.

Konsekwencje braku oznaczeń w nowym JPK_VAT

Według nowych przepisów brak obligatoryjnego oznaczenia transakcji objętych takim obowiązkiem w nowym pliku JPK_VAT może nieść ze sobą szereg konsekwencji. Przede wszystkim, każdy podmiot rozliczający się z ewidencji VAT będzie miał szansę przesłania korekty deklaracji w terminie 14 dni od dnia wskazania błędu przez Urząd Skarbowy. W przypadku braku przesłania korekty lub złożenia wyjaśnień w ww. terminie, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć na podmiot karę w wysokości 500 zł za każdy wskazany w deklaracji błąd. W przypadku podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą opisana wyżej kara nie będzie stosowana. Będzie natomiast ciążyć na nim odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Szymon Kwasigroch

Systim.pl

