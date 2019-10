Towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością od 1 listopada 2019 r.

Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane -wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

69

ex 28.23.26.0