Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r. - konieczny firmowy rachunek rozliczeniowy

Kiedy stosować mechanizm podzielonej płatności?

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy dokonujący zapłaty za nabyte towary i usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi przynajmniej 15.000 zł brutto będą musieli zastosować mechanizm split payment (MPP). Wskutek tego zrealizowany przez nich przelew zostanie podzielony – kwota netto trafi na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zaś kwota podatku na specjalny rachunek VAT (art. 108 ust. 1a ustawy o VAT).

Kto musi wybrać się do banku?

Co istotne, podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi wymienione w załączniku nr 15 zostaną zmuszeni do posiadania rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (w walucie polskiej). Ten sam obowiązek dotyczyć ma podatników VAT nabywających towary i usługi ujęte w przedmiotowym załączniku (art. 108e ustawy o VAT).

Tankujesz – musisz posiadać rachunek firmowy

Warto przy tym zauważyć, że w załączniku nr 15 wyszczególniono m.in. usługi budowlane, sprzęt elektroniczny (w tym komputery i telefony komórkowe), surowce wtórne, niektóre części samochodowe, ale także benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nabywający w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, np. paliwo do samochodu, od listopada 2019 r. musi również posiadać rachunek firmowy. Jeśli dotychczas posługiwał się tylko kontem prywatnym, zasadniczo powinien wybrać się do banku (lub SKOKu) w celu otwarcia rachunku na potrzeby działalności gospodarczej.

Obowiązek na wyrost?

Z omawianej regulacji wynika, że każdy podmiot spełniający definicję podatnika VAT (bez względu na to, czy jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, czy też ma status podatnika zwolnionego), który sprzedaje bądź nabywa towary lub usługi z załącznika nr 15 musi posiadać rachunek firmowy. Wymóg ten jest niezależny od wartości zrealizowanych transakcji. Może zatem okazać się, że na podstawie ww. przepisów podatnik zostanie zobligowany do otwarcia konta firmowego wraz z powiązanym rachunkiem VAT, jednak w praktyce nigdy sam nie zastosuje MPP ani nie odbierze takiej podzielonej płatności. Split payment dotyczy bowiem obligatoryjnie tylko faktur na wartość 15.000 zł brutto lub więcej.

Rachunek firmowy to dodatkowe koszty, które w opisanej sytuacji nie do końca mają uzasadnienie gospodarcze. Trudno więc uwierzyć, że intencją ustawodawcy było wprowadzenie tylnym wejściem bezwzględnego obowiązku posiadania rachunku firmowego również dla mikroprzedsiębiorców. Tym bardziej, że sam brak takiego konta nie wiąże się, póki co, z żadną karą. Dało się już słyszeć zapowiedzi ze strony MF, że nie będzie sankcji w tym zakresie dla podatników VAT, jeśli mają pewność, że zakupy towarów lub usług z załącznika nr 15 nie osiągną u nich limitu obligującego do stosowania MPP. Niemniej, art. 108e ustawy o VAT w obecnym brzmieniu może rodzić poważne wątpliwości w praktyce. Trzeba mieć zatem nadzieję, że przepis ten zostanie wkrótce zmieniony, tak by usunąć tę niejasność.

Posiadanie firmowego konta może mieć jednak sens

Tak czy inaczej, należy pamiętać, że dla dostawców i usługodawców (również mikroprzedsiębiorców) zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni oraz ich klientów praktyczny wymiar posiadania rachunku firmowego może jednak ujawnić się w bardziej zdecydowany sposób z uwagi na przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. Regulacje te nakazują bowiem wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wydatki – opłacone na inny rachunek podatnika VAT czynnego niż ujęty w wykazie podatników na dzień zlecenia przelewu – w zakresie transakcji między przedsiębiorcami, których wartość przekracza 15.000 zł brutto. Aby zagwarantować kontrahentom możliwość rozliczenia takich wydatków w kosztach, podatnik VAT czynny (dostawca towarów lub usługodawca) powinien być w stanie przyjmować płatności od nabywców na rachunek firmowy zgłoszony do białej listy VAT.

Ewelina Jankowska

Artykuł pochodzi z bloga kontrolapodatkowa.pl