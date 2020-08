Adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze - zmiany od 1 października 2020 r.

W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano, kiedy na fakturze powinny być umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

Faktury z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”

W przypadku gdy kwota należności ogółem stanowi kwotę przekraczającą 15 000 zł, z tytułu sprzedaży towarów, w tym obejmujących towary wyszczególnione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, będzie zachodził obowiązek umieszczenia na fakturach dokumentujących dostawę tych towarów wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.





Obowiązek stosowania oznaczeń dotyczy również sytuacji, gdy na fakturze ujęte są zarówno towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy, jak i inne towary i usługi. Ale wtedy obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczyć będzie wyłącznie kwoty należności za towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15. Powstaje pytanie, czy podatnik wystawiający faktury może pominąć analizę przepisów i na każdej fakturze, bez względu na to, czy trzeba stosować split payment, czy nie, wstawiać oznaczenie?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z 27 lipca 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.319.2020.1.KO), odpowiadając na pytanie podatnika, czy może każdą fakturę oznaczać „mechanizm podzielonej płatności”, uznał, że choć praktyka taka jest nieprawidłowa, mimo to podatnik ma prawo oznaczać w taki sposób każdą fakturę:

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że „wpisywanie na każdej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, niezależnie od tego czy faktura jest wystawiana za usługi podlegające pod obowiązkowy split payment czy też nie oraz niezależnie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura jest praktyką prawidłową”, jest nieprawidłowe.

Jednocześnie odnosząc się do sytuacji gdy na fakturze umieszczono adnotację „mechanizm podzielonej płatności” mimo, że takiego obowiązku ustawowego nie ma, należy zauważyć, że przepisy regulujące zakres danych na fakturze określają elementy konieczne do zamieszczenia. Podatnik może oprócz tych elementów zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów dotyczących wystawienia faktur.

Oznaczenie MPP w ewidencji VAT

Od 1 października 2020 r. ewidencja VAT będzie prowadzona na nowych zasadach. Nowością będą kody, które trzeba będzie wpisywać do ewidencji. Jednym z takich kodów jest „MPP”, który będzie musiał być wpisany zarówno przez sprzedawcę, jak i przez nabywcę, gdy transakcja będzie objęta obowiązkowym split payment. Jednak jak wynika z broszury informacyjnej, podatnicy nie będą mogli z automatu wpisywać do ewidencji kodu MPP, gdy faktura będzie miała oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”, i nie wpisywać tego kodu, gdy nie będzie miała takiego oznaczenia.

Z broszury informacyjnej MF wynika, że:

Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.

WAŻNE

W przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP.

Tak samo wynika z odpowiedzi na pytanie podatnika, która została opublikowana na Portalu podatkowym:

Podatnik dobrowolnie opłaca wszystkie faktury w mechanizmie podzielonej płatności (nawet te, które nie mają adnotacji MPP i przepisy prawa nie nakładają obowiązku zapłaty za nie w reżimie MPP). Czy w przedstawionej sytuacji, w przypadku fakultatywnej zapłaty w MPP, taką fakturę w nowym JPK_VAT z deklaracją należy oznaczać MPP?

Nie, oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu.

Oznacza to, że kolejne zmiany, które wejdą w życie od 1 października 2020 r., nie uchronią ani sprzedawców, ani nabywców przed obowiązkiem analizy transakcji, czy obowiązkowy split payment trzeba zastosować. Zmiana ta przesunie ewentualnie ten obowiązek na dział księgowości, który jest zobowiązany sporządzić prawidłową ewidencję.

Trudno jednak na tym etapie stwierdzić, czy wpisywanie do ewidencji niejako z automatu oznaczenia „MPP” będzie powodowało wzywanie podatników do korekty, szczególnie gdy ta sama faktura będzie inaczej oznaczona w ewidencji u sprzedawcy i nabywcy. Przypomnijmy, że nowe przepisy będą uprawniały naczelnika urzędu skarbowego, w przypadku stwierdzenia w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, do wezwania podatnika do ich skorygowania. Brak korekty lub wyjaśnień może spowodować nałożenie kary w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Dlatego podatnicy muszą podjąć decyzję, na jakim etapie będą dokonywać analizy transakcji pod kątem obowiązkowego split payment, bo jak wskazują wyjaśnienia MF, od 1 października już ich to nie ominie.

Ponadto jak potwierdziło MF w odpowiedzi na pytanie podatnika, czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT dotyczą również faktur wystawionych przed 1 października, ale ewidencjonowanych już po tym okresie:

Tak. Oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania, a wystawionych wcześniej. Dotyczy to również np. faktur zakupowych, które zostały wystawione przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.

Podstawa prawna: art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 109 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

Joanna Dmowska, ekspert w zakresie VAT