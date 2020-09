Faktura elektroniczna wysłana na e-mail zamiast paragonu

Podatnik nie będzie miał obowiązku wydania osobie fizycznej nieprowadzącą działalności gospodarczej paragonu fiskalnego w przypadku przesłania faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego). Jednocześnie nie będzie miał obowiązek dołączenia do egzemplarza faktury pozostającego u klienta paragonu fiskalnego dotyczącego tej sprzedaży. Takie uznał Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 lipca 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.356.2020.1.ALN.

Wniosek o interpretację złożyła Spółka (Wnioskodawca), która jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi sieć sklepów (drogerii) w Polsce, a tym samym jej głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż towarów na rzecz klientów, którzy w przeważającej mierze stanowią osoby fizycznych nieprowadzące działalności gospodarczej (“Klienci”). W związku z tym, Spółka planuje wdrożenie nowego systemu sprzedaży w swoich placówkach handlowych (“System”). W ramach Systemu, zgodnie z jego założeniami:





Celem przystąpienia do rozliczeń w ramach Systemu Klienci będą zobowiązani do zaakceptowania stosownego regulaminu,

Zgodnie z regulaminem, Klienci wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych,

W ramach Systemu Klienci będą mogli dokonywać zakupów w sklepie Spółki “bezobsługowo”, tj.: Klient przy użyciu dedykowanej aplikacji stworzy listę zakupów, które następnie spakuje w wybranym sklepie z dostępnego tam asortymentu. Klient będzie miał również możliwość zeskanowania na miejscu w sklepie innych produktów, niewymienionych na liście zakupów, Po zakończeniu zakupów Klient dokona zapłaty za zakupy w formie płatności Online (np. karta płatnicza, przelew Online, BLIK), Przy spełnieniu wszystkich zastrzeżonych w regulaminie warunków technicznych (np. włączona geolokalizacja) transakcja zostanie sfinalizowana.



Transakcja będzie przez Spółkę dokumentowana: Paragonem fiskalnym drukowanym automatycznie za pomocą kasy rejestrującej znajdującej się na terenie sklepu lub w innym ustalonym miejscu. Paragony nie będą fizycznie wydawane Klientom. Paragony będą przechowywane w ewidencji Spółki, Elektroniczną fakturą VAT , która zostanie udostępniona Klientom za pośrednictwem wskazanego w procesie rejestracji adresu e-mail (faktury będą przesyłane w formacie pdf lub przesyłany będzie link umożliwiający pobranie takiej faktury). Dodatkowo, za pośrednictwem aplikacji Klient będzie miał dostęp do faktur wystawionych w okresie ostatnich 5 lat i będzie mógł ponownie pobrać każdą z tych faktur, Po zakończeniu każdego dnia pracy wszystkie faktury wystawione tego dnia, zostaną wydrukowane oraz złączone z paragonami, a następnie przekazane do archiwum.



W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionych okolicznościach, w przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która to sprzedaż jest ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej, w przypadku przesłania Klientowi faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego) Spółka będzie zobowiązana do wydania Klientowi również paragonu fiskalnego?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionych okolicznościach, w przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która to sprzedaż jest ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej, w przypadku przesłania Klientowi faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail (w formie dokumentu elektronicznego lub linku do dokumentu elektronicznego) Spółka nie będzie zobowiązana do wydania Klientowi paragonu fiskalnego.

Organ skarbowy uznał stanowisko Spółki za prawidłowe, wskazując co następuje:

"Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy. W myśl ust. 1 ww. przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem, podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r., poz. 816 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem.

Przez paragon fiskalny albo fakturę rozumie się dokument fiskalny wystawiany przy użyciu kasy dla nabywcy, potwierdzający dokonanie sprzedaży (§ 2 pkt 16 rozporządzenia).

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnicy prowadzą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, że kasa spełnia funkcje wymienione odpowiednio w art. 111 ust. 6a lub w art. 145a ust. 2 ustawy oraz wymagania techniczne (kryteria i warunki techniczne) dla kas, wyłącznie w trybie fiskalnym pracy tej kasy, po dokonaniu jej fiskalizacji.

Natomiast w myśl § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, podatnicy, prowadząc ewidencję wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności, z zastrzeżeniem § 12.

Jak wynika z § 25 ust. 1 rozporządzenia w przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji przy użyciu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii paragon fiskalny zawiera co najmniej:

imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika; numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika; numer kolejny wydruku; datę oraz godzinę i minutę sprzedaży; oznaczenie „PARAGON FISKALNY”; nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację; cenę jednostkową towaru lub usługi; ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku; wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują; wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów; wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym; łączną wysokość podatku; łączną wartość sprzedaży brutto; oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto; kolejny numer paragonu fiskalnego; numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym; numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy - na żądanie nabywcy; logo fiskalne i numer unikatowy.



Z cytowanego wyżej art. 111 ust. 1 ustawy jednoznacznie wynika, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz dwóch rodzajów podmiotów, mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy podkreślić, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży, która została dokonana na rzecz tych wyżej wymienionych podmiotów. Tym samym obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej nie wystąpi w przypadku sprzedaży na rzecz innych podmiotów, bowiem sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) należy udokumentować fakturą. Jednocześnie przepisy ustawy nie zabraniają ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących na rzecz ww. podmiotów. W takim przypadku należy pamiętać, że ustawodawca do takiej sprzedaży przewidział określone warunki ewidencyjne.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy, podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.