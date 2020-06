Elektroniczne faktury VAT bezpieczniejsze z technologią blockchain

Faktury elektroniczne - wymogi prawne

Zgodnie z artykułem 106b ust. 1 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek wystawienia faktury w przypadkach:

1) sprzedaż, a także dostawa towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2) sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.





Ustawodawca w brzmieniu art. 106e ustawy o VAT wyliczył enumeratywnie elementy jakie posiadać powinna faktura, określił również wymogi dla faktur korygujących co jest istotne w perspektywie poprawności danych oraz poprawnego rozliczania się z Urzędem Skarbowym.



W sytuacji pędzącego postępu technologicznego oczywiście wspomnieć trzeba o fakturach elektronicznych, które są traktowane przez ustawodawcę w sposób identyczny jak faktury w formie papierowej. Natomiast, art. 106n ust. 1 ustawy o VAT mówi, że stosowanie faktur elektronicznych możliwe jest tylko wtedy, gdy odbiorca faktury formę elektroniczną zaakceptuje.

Obecnie faktury elektroniczne są głównie przesyłane drogą e-mail w formacie PDF, jednak czy przesyłanie faktur w ten sposób jest bezpieczne?

Bardzo istotne w kwestii faktur jest autentyczność stwierdzająca jej pochodzenie, jak również integralność. Przytoczyć w tym miejscu należy art. 106m ust. 4 ustawy o VAT: "Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.”

Bardzo ważne jest, aby podatnik i kontrahent mieli odpowiedni wgląd w cykl życia każdej faktury od momentu wystawienia aż po przechowywanie już zaksięgowanych.

Faktury elektroniczne z wykorzystaniem technologii blockchain

Zdecydowanie z pomocą przychodzą nowoczesne systemy oparte na technologii blockchain, który gwarantuje nienaruszalność faktury, a każda nawet najmniejsza zmiana jest publikowana w rejestrze rozproszonym, co daje możliwość weryfikacji cyklu życia każdej faktury. Technologia ta pozwala realnie odnaleźć zastosowanie integralności opisanej w art 106m ust. 3 ustawy o VAT: “Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.”

Każda zmiana na stworzonym dokumencie jest odnotowywana w rejestrze, co ma zniechęcić osobę wystawiająca do próby ingerencji w oryginał dokumentu. Dzięki odpowiednim systemom do zarządzania dokumentami, oprócz faktur opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym możemy łączyć odpowiednie dokumenty dotyczące danych faktur. Takie systemy są niezwykle pomocne w sytuacji kontroli.

Zagwarantowanie transparentności oraz rozliczalności faktur jest oczywiście znacznie łatwiejsze w kwestii faktur elektronicznych. Ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadziła do porządku prawnego odpowiednie regulacje dotyczące fakturowania przy wykorzystaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Artykuł 4 ust. 1 wcześniej przytoczonej ustawy mówi "zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy".

Bezpieczny oraz wiarygodny system zabezpieczony kryptografią może również stać na straży weryfikacji tzw. “pustych faktur”. Odnośniki do odpowiedni dokumentów mogą zagwarantować zmniejszenie w obrocie nielegalnych operacji wyłudzających podatek VAT. Ważne jest dodanie faktu, iż w przypadkach bardzo newralgicznych, gdy odpowiednie faktury są niezbędne do okazania w formie papierowej potrzebny jest wydruk dokumentów wraz z wszelkimi podpisami czy stemplami czasu oraz zmianami.

System oparty na technologii blockchain adresuje powyższe problemy gwarantując odpowiednie wykorzystanie elementów związanych z bezpieczeństwem. Gdy w takim systemie wprowadzone zostaną odpowiednie dane łatwiejsze będzie wykazanie powstania zobowiązania podatkowego co w przyszłości może pomóc podczas kontroli. Ustawodawca nie wyznacza odpowiednich wytycznych w jakiej technologii elektroniczne faktury mają być przechowywane, oczywiście istnieje wiele systemów do wystawiania samych faktur. Jednak system w którym znajdowałyby się odpowiednie ścieżki logiczne wykonywane automatycznie dla poszczególnych dokumentów ułatwiłby pracę nie tylko przedsiębiorcom ale i kontrolującym.

Marcin Lorenc, CLO DoxyChain

