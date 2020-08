Zbiorcza faktura korygująca w związku z udzieleniem rabatu - jaki kurs waluty zastosować

Można zastosować jeden kurs przeliczeniowy, tj. kurs waluty obcej (czyli kurs średni ogłoszony przez NBP albo kurs wymiany ogłoszony przez Europejski Bank Centralny) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej. Nie ma również przeszkód, aby wystawić zbiorczą fakturę korygującą. Nie może to być jednak faktura uproszczona. Szczegóły poniżej.

Regulacje zawarte w ustawie o VAT przewidują możliwość wystawienia faktury korygującej do jednej bądź do wielu faktur sprzedaży.





Kiedy możemy wystawić fakturę zbiorczą korygującą

W art. 106j ust. 3 ustawy o VAT określono zasady wystawiania zbiorczych faktur korygujących. Według tych regulacji taką fakturę można wystawić, gdy w danym okresie podatnik opustem lub obniżką ceny obejmuje wszystkie dostawy towarów lub usługi dokonane dla jednego odbiorcy. Przepis ten nie ma zastosowania m.in. wówczas, gdy opustem takim lub obniżką ceny objęta jest tylko część dostaw dokonanych w danym okresie dla konkretnego nabywcy, czy też do korekt powodujących zwiększenie podstawy opodatkowania VAT.

Co ważne, nie oznacza to zakazu wystawiania faktur korygujących zbiorczych jedynie do przypadków, kiedy zmiana ceny dokonywana jest in minus, a zatem powoduje obniżenie podstawy opodatkowania z tytułu wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. Tylko jednak w przypadku obniżki ceny dotyczącej wszystkich dostaw dokonanych w danym okresie zbiorcza faktura korygująca nie musi zawierać wszystkich informacji o fakturach pierwotnych. Wówczas uproszczona, zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka. Natomiast nie musi zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o VAT, tj.:

numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,

daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi lub daty otrzymania zaliczki, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, oraz

nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Ważne

Możliwe jest zbiorcze korygowanie cen na fakturach na rzecz danego odbiorcy zarówno in plus, jak i in minus.

Jaki kurs waluty zastosować

W zadanym przez Czytelnika pytaniu problem dotyczy również zastosowania kursu waluty do przeliczenia zbiorczych faktur korygujących. Zgodnie z art. 31a pkt 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych walut również według ostatniego kursu opublikowanego przez EBC na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Przepisy nie przewidują natomiast specjalnych zasad ustalania kursu walut, gdy dokonujemy korekty. Wśród organów podatkowych i podatników ukształtowało się stanowisko, że jest to uzależnione od tego, kiedy powstała przyczyna wystawienia faktury korygującej.

Rozliczenie korekty, niezależnie od tego, czy powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania czy podwyższenie podstawy opodatkowania, uzależnione jest od okoliczności, które spowodowały powstanie korekty. Faktura korygująca może być wystawiona:

w celu naprawienia błędu, który spowodował różnicę w wartości podstawy opodatkowania wykazanej w pierwotnej fakturze (np. pomyłka w cenie lub ilości towarów czy omyłkowe zaniżenie/zawyżenie wartości sprzedaży), lub

z powodu zdarzenia powodującego konieczność korekty, które zaistniało po dokonaniu dostawy towaru, np. zwrot towaru.

Organy podatkowe uważają, że do przeliczania kwot wykazanych na fakturach korygujących zastosowanie ma taki sam kurs waluty obcej, jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej, tj. ogłoszony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Dotyczy to jednak przypadków, gdy przyczyna wystawienia korekty istniała w momencie powstania obowiązku podatkowego. Natomiast udzielenie rabatu jest przyczyną wtórną. Fakturę korygującą rozliczamy na bieżąco. Jak czytamy w piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.624.2018.3.PR):

(…) faktura korygująca w związku z udzieleniem skonta wystawiana jest z przyczyn o charakterze wtórnym, które nie istniały w momencie wystawienia faktury pierwotnej, a obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia takiej faktury korygującej powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty. W takiej sytuacji podatnik nie rozlicza faktury korygującej w miesiącu, w którym wykazał pierwotny obowiązek podatkowy. Jest on zobowiązany rozliczyć wystawioną fakturę korygującą w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym powstała przyczyna korekty (poznana została ostateczna podstawa opodatkowania - cena sprzedaży towarów).

Dopuszczają wtedy stosowanie do przeliczenia kwot określonych w walucie obcej kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2019 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.48.2019.2.KB) czytamy:

(…) biorąc zatem pod uwagę powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że wystawiając zbiorcze faktury korygujące dokumentujące udzielone opusty Spółka powinna stosować kurs przeliczenia waluty Narodowego Banku Polskiego (NBP) ogłoszonej na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia takiej zbiorczej faktury korygującej.

Tym samym jeśli zbiorcze faktury korygujące dokumentują upusty czy rabaty potransakcyjne, to możemy je przeliczać według kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu.

Przykład

Spółka dokonywała dostaw wewnątrzwspólnotowych na rzecz kontrahenta z Niemiec. Zgodnie z umową po zakończeniu każdego półrocza, gdy obrót przekracza ustalony limit, jest udzielany rabat. Dlatego za okres styczeń-czerwiec 2020 r. spółka wystawiła 24 lipca zbiorczą fakturę korygującą in minus na kwotę 2500 euro. Do przeliczenia kwot ustalonych w walucie obcej powinna przyjąć kurs z 23 lipca 2020 r. - 4,4108 zł. Oznacza to, że podstawa WDT ulega zmniejszeniu o kwotę 11 027 zł. Korekty należy dokonać w deklaracji za lipiec.

Podstawa prawna:

art. 31a, art. 106j ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

Tomasz Burchard, doradca podatkowy