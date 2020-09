Faktura do paragonu - błąd w numerze NIP na paragonie

Faktura tylko do paragonu zawierającego NIP nabywcy

W piśmie z 5 czerwca 2020 r., skierowanym do Ministra Finansów, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przekazał pytania przedsiębiorców odnośnie zasad wystawiania faktur do paragonów obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. W szczególności Rzecznik MŚP zapytał o to jak mają postępować przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać fakturę wystawioną do paragonu fiskalnego w przypadku zaistnienia błędu w numerze NIP na tym paragonie.

Minister Finansów odpowiadając 22 sierpnia 2020 r. na pytania zadane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przypomniał, że od dnia wejścia w życie art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, tj. od 1 stycznia 2020 r., w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej (tj. podatnika VAT) wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP.





Na podstawie art. 106h ust. 4 w zw. z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) wystawiony przez kasę rejestrującą z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura. W przypadku takich paragonów (z numerem NIP nabywcy), brak jest zdaniem Ministra Finansów uzasadnienia, aby podatnik występował o potwierdzenie zakupu dodatkowo „zwykłą” fakturą.

Minister wyjaśnił, że 13 lipca 2010 r. przyjęto dyrektywę Rady 2010/45/UE zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania, która wprowadziła w art. 220a i art. 226b dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej pojęcie „faktura uproszczona” oraz nałożyła na państwa członkowskie UE obowiązek umożliwienia podatnikom z dniem 1 stycznia 2013 r. wystawiania takich faktur, m.in. w sytuacji gdy kwota faktury nie przekracza 100 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków określonych w dyrektywie).

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wszedł w życie przepis polskiej ustawy o VAT przewidujący możliwość wystawiania faktur uproszczonych oraz określający przesłanki warunkujące korzystanie z tej możliwości. Obecnie regulacje uznające paragon fiskalny za fakturę uproszczoną nie zmieniły się i zawarte są w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT.

Minister podkreślił, że paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną musi (zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 w zw. z art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT) zawierać podstawowe dane określone w przepisach o VAT, w tym m.in. „kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę”. W przypadku paragonów fiskalnych, to numer kolejny paragonu jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.

Błędny NIP na paragonie

Minister Finansów odnosząc się do występujących w praktyce pomyłek odnośnie umieszczenia numeru NIP na paragonie fiskalnym stwierdził, że w zależności od charakteru błędu w numerze NIP nabywcy umieszczonym na paragonie fiskalnym dopuszcza się możliwość wystawienia noty korygującej, zgodnie z art. 106k ustawy o VAT do:

a) wystawionej do takiego paragonu faktury,

b) paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną.

Zdaniem Ministra Finansów przez błąd w numerze NIP nabywcy należy rozumieć oczywistą pomyłkę, m.in. brak jednej cyfry, przestawienie cyfr, bądź pomyłkę w jednej cyfrze i nie może być on utożsamiany z uzupełnieniem brakującego numeru NIP na paragonie fiskalnym, czy zmianą numeru NIP na innego podatnika.

Minister uznał, że faktura do paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP z błędem, powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury powinna być wystawiona nota korygującą z prawidłowym numerem NIP.



Zdaniem Ministra Finansów nie można wystawić noty korygującej w przypadku, gdy:

- na paragonie fiskalnym nie umieszczono numeru NIP;

- klient podał na paragonie kompletnie błędny numer NIP, np. 9999999999 lub NIP innego podatnika.

Uwaga!

Wystawiona nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury/faktury uproszczonej.

Jak wystawiać faktury do paragonów - wyjaśnienia MF



Od 1 stycznia 2020 r. jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP (zgodnie z art. 106b ust. 5-7 ustawy o VAT). Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi określić czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument.



Jeżeli kupuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę VAT musi:

- przy paragonie do kwoty 450 zł brutto (100 euro) - podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Otrzyma wtedy fakturę wystawioną w formie uproszczonej (czyli paragon z NIP), traktowaną jak zwykła faktura,

- przy paragonie powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) - podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Na podstawie takiego paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.



Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument. Może wystąpić o wystawienie faktury, jednak sprzedawca wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów - bez NIP nabywcy. Zasady tej nie stosuje się do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej przed 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że do paragonu fiskalnego bez NIP, który dokumentuje sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej do 31 grudnia 2019 r., sprzedawca mógł wystawić fakturę z NIP. Natomiast klient może ją ująć w prowadzonej przez siebie ewidencji dla celów podatkowych.

Paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną (zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT)



Faktura uproszczona:

- nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu,

- musi zawierać NIP nabywcy.



Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy. Podatnik może więc w szczególności skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Paragony fiskalne uznawane za faktury w nowym JPK_VAT

Minister odniósł się także do kwestii związanej z zakresem nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, ze zm.; dalej jako „rozporządzenie”), a mianowicie wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Finansów z 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 576) zmianą w zakresie sposobu wykazywania w ewidencji VAT paragonów fiskalnych, uznawanych za faktury VAT (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.).

Na podstawie art. 72 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086), wejście w życie nowej struktury JPK_VAT dla wszystkich podatników zostało przesunięte o 3 miesiące, tj. z 1 lipca na 1 października 2020 r. Wskutek tej zmiany ślad za tą zmianą, rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1127), przesunięto również na 1 października 2020 r., datę wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Wyżej wskazane zmiany przepisów oznaczają, że od 1 października do 31 grudnia 2020 r. podatnicy nie będą mieli obowiązku odrębnego wykazywania w nowym JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b rozporządzenia, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone, oraz danych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 i oznaczeń, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, związanych z ww. paragonami fiskalnymi uznanymi za faktury uproszczone (zgodnie z art. § 11a rozporządzenia).

Warunkiem skorzystania z takiego rozwiązania jest to, aby w tym okresie, tj. do końca 2020 r., wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zostały ujęte w ewidencji zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia.

Jak poinformował Minister Finansów, w powyższym wyłączeniu z obowiązku wykazywania szczegółowych danych w pliku JPK_VAT nie mieści się sprzedaż objęta stawką podatku VAT w wysokości 0% lub zwolniona od podatku, udokumentowana fakturą uproszczoną, ponieważ stosowne wyłączenie z obowiązku wykazania takich faktur wynika z innego przepisu rozporządzenia, tj. z § 10 ust. 1 pkt 1.

Objaśnienia podatkowe - paragon jako faktura uproszczona oraz ewidencjonowanie faktur uproszczonych w JPK_VAT

Końcowo Minister poinformował, że w Ministerstwie Finansów przygotowywane są objaśnienia podatkowe, których celem będzie przedstawienie:

zasad uznawania paragonów fiskalnych z numerem NIP do wartości 450 zł za fakturę uproszczoną, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, oraz

zasad ewidencjonowania faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja)

- tak aby podatnicy stosując przepisy w tym zakresie nie byli narażeni na sankcje.

Wyżej omówione wyjaśnienia sygnował (z upoważnienia Ministra Finansów) Jan Sarnowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Źródło: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców