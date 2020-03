Faktura uproszczona na paragonie - problemy

Co zmieniono w przepisach?

Rok 2020 to kolejne zmiany w przepisach podatkowych. Uchwalona w 2019 roku nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła modyfikacje w artykule dotyczącym wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej i potwierdzonej paragonem fiskalnym.

Od 1 stycznia 2020 r. faktura może zostać wystawiona wyłącznie, jeżeli paragon zawiera numer NIP nabywcy. Przedsiębiorca musi więc już na etapie sprzedaży określić swój status jako płatnika. W innym przypadku zostanie potraktowany jako konsument, a sprzedawca nie będzie mógł mu wystawić faktury VAT. Nowe regulacje dotyczą również umów sprzedaży zawieranych na kwotę mniejszą niż 450 zł lub 100 euro. W takim przypadku paragon oznaczony numerem NIP nabywcy staje się fakturą uproszczoną i ma taką samą moc księgową jak zwykła faktura.

Opnie ekspertów

Nowelizacja, która miała ułatwić życie przedsiębiorców, stała się obiektem wielu dyskusji dotyczących interpretacji jej postanowień. Największe wątpliwości pojawiają się w przypadku faktur uproszczonych na paragonie. Jeżeli płatnik, przy zakupie do 450 zł, zamiast o wystawienie faktury poprosi sprzedawcę o wpisanie numeru NIP na paragonie, otrzyma fakturę uproszczoną. Kwestia sporna dotyczy możliwości późniejszego wystawienia tradycyjnej faktury na podstawie takiego paragonu. Z wypowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że taka operacja nie jest możliwa. Paragon stanowiący fakturę uproszczoną stanowi wystarczający dowód zakupu, a wystawianie drugiego potwierdzenia tej samej transakcji w formie tradycyjnej faktury może narażać sprzedawcę na podwójne opodatkowanie.

reklama reklama



Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o VAT, każdy, kto wystawi fakturę, w której wykazana jest kwota podatku, obowiązany jest do jego zapłaty. Inne niejasności dotyczą identyfikacji numeru faktury uproszczonej na paragonie.

Nie wiadomo bowiem, który z wielu znajdujących się na nim numerów stanowi numer faktury, który należy wpisać do JPK-VAT. Z wprowadzaniem danych do tego rejestru wiążą się zresztą kolejne pytania. Czy paragon z NIP-em, stanowiący fakturę uproszczoną, należy wprowadzić do ewidencji jako oddzielny dokument (jak w przypadku faktury), czy wystarczy, aby znajdował się w zestawieniu miesięcznym paragonów fiskalnych? Marcin Marciniuk, Product Manager firmy Dotykačka, zauważa, że odliczanie wszystkich paragonów z NIP-em z raportu miesięcznego może być pracą bardzo obciążającą, jednak, jak wynika z obecnych przepisów, konieczną.

Co powinni zrobić przedsiębiorcy?

Ekspert Dotykački zaznacza, że kwestii, które należy poruszyć, jest tak naprawdę dużo więcej, ale na razie brak jasnych odpowiedzi ze strony Ministerstwa Finansów. Obecnie najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców wydaje się być występowanie do Ministerstwa z wnioskami o interpretacje indywidualne w zakresie problematycznych sytuacji.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT