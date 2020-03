Wystawianie faktur do paragonów w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe reguły dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Przed tą datą nie istniały uregulowania, które ograniczały prawo do wystawiania faktur na rzecz polskiego lub unijnego podatnika VAT tylko do przypadków, w których paragon zawiera numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby VAT.