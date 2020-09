Aplikacja e-mikrofirma do wysyłki JPK_VAT z deklaracją

Nowa wersja aplikacji e-mikrofirma umożliwi przesyłanie JPK_V7M i JPK_V7K

W komunikacie z 25 września br. Ministerstwo Finansów poinformowało, że nową wersję aplikacji e-mikrofirma udostępni w październiku 2020 r.





Nowa wersja tej aplikacja umożliwi obsługę nowego JPK_VAT z deklaracją, czyli nowego JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) lub nowego JPK_V7K (rozliczenie kwartalne).

Do aplikacji e-mikrofirma będzie możliwe zalogowanie za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Jednocześnie, jak informuje MF, do czasu udostępnienia nowej wersji aplikacji możliwe jest korzystanie z dotychczasowej desktopowej wersji.

Wyjaśnijmy, że desktopowa wersja aplikacja e-mikrofirma umożliwia obecnie wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur krajowych zakupu i tworzenie ewidencji VAT, które pozwalają na generowanie, walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików JPK_VAT oraz JPK_FA na żądanie do systemu Ministerstwa Finansów. Aplikacja ułatwia najmniejszym przedsiębiorcom wywiązywanie się z nowego obowiązku, w szczególności gdy nie korzystają z fachowej pomocy księgowej.

Zobacz: Aplikacja e-mikrofirma na stronie Ministerstwa Finansów

Nowy JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r.

Przypomnijmy, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), mające na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych w tym podatku, poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, które zaczną obowiązywać od 1 października 2020 r., dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji zostaną zastąpione przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.

Nowe pliki JPK_VAT, które obejmą część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa) za okresy od 1 października 2020 r. Oznacza to, że za te okresy nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT. Przy czym, nowy JPK_VAT nie dotyczy skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14), do których mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.

Nowy plik JPK_VAT ma być składany (przesyłany) wyłącznie w formie elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to podatnik ma czas na przesłanie JPK_VAT do pierwszego dnia roboczego.

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać: podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE), profilem zaufanym, danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Więcej na ten temat: Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją. Poradnik Gazety Prawnej 4/2020

Wyłączenie dotychczasowego środowiska do przesyłania danych JPK

Dodatkowo, jak poinformował resort finansów w komunikacie z 16 września br., z końcem września 2020 r. zostanie wyłączona dotychczasowa bramka REST API, służąca do przesyłania plików JPK autoryzowanych podpisem kwalifikowanym i zaufanym, udostępniona pod adresem e-dokumenty.mf.gov.pl.

Tego dnia wyłączona zostanie również dotychczasowa bramka REST API, służąca do przesyłania plików JPK autoryzowanych danymi autoryzacyjnymi z kwotą przychodu, udostępniona w środowisku produkcyjnym pod adresem: esb2.mf.gov.pl i środowisku testowym: esb-te.mf.gov.pl.

W wyniku zmian zostanie wyłączony interfejs e-bramka JPK_VAT (mikro JPK), udostępniony pod adresem mikro-jpk.mf.gov.plw celu wysyłki JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorstwa. Dostępna pozostanie natomiast usługa pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) za pośrednictwem metody „Status” w API: esb2.mf.gov.pl oraz poprzez stronę internetową: mikro-jpk.mf.gov.pl.

Zobacz: Nowe narzędzia MF do przesyłania JPK_VAT od 1 października 2020 r.