Nowy JPK_VAT - wykaz towarów i usług, które muszą być oznaczone kodem GTU

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.



- tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0),

- kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 2008 ex 20.59.30.0),

- kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 2008 ex 28.23.26.0),

- folia typu stretch (PKWiU 2008 ex 22.21.30.0),

- procesory (PKWiU ex 26.11.30.0),

- komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 2008 26.20.1),

- dyski twarde (HDD) (PKWiU 2008 ex 26.20.21.0),

- dyski SSD (PKWiU 2008 ex 26.20.22.0, ex 58.29.11.0, ex 58.29.29.0, ex 59.11.23.0)

- telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU 2008 ex 26.30.22.0),

- konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów (PKWiU 2008 ex 26.40.60.0),

- aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 2008 26.70.13.0)



Zobacz: Towary i usługi objęte obowiązkową podzieloną płatnością (MPP)