14 zgłoszeń od kluczowych podatników w Programie Współdziałania

“Najnowsze nasze działania skierowane dla kluczowych podatników to przede wszystkim Program Współdziałania. Zaczęliśmy w lipcu programem pilotażowym. Mamy 14 wniosków złożonych od kluczowych podmiotów, kluczowych podatników, kluczowych przedsiębiorców. Szykujemy się teraz do działań audytowych” - powiedziała Rzeczkowska.

“Program Współdziałania to jest korzyść dla przedsiębiorców, to jest też korzyść dla Krajowej Administracji Skarbowej, to jest szereg korzyści związanych z wiarygodnością, z prestiżem z łatwiejszym kontaktem z Krajową Administracją Skarbową, z łatwiejszym uregulowaniem należności podatkowych, (...) to jest wzajemne zaufanie, transparentność” - dodała.





Jak wcześniej informował resort finansów, celem Programu Współdziałania jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań kluczowych podatników w celu zapewnienia lepszych warunków do prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce.

Założenia programu, które uwzględniają wytyczne OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), zostały wpisane w projekt ustawy Nowa Ordynacja Podatkowa. Zaproponowane rozwiązania umożliwią podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach pewności w zakresie zagadnień podatkowych i zapewnią szereg korzyści wynikających z przystąpienia do programu.

Program bazuje na budowaniu dobrych relacji pomiędzy organem podatkowym i podatnikiem w oparciu o funkcjonujące u podatnika objętego programem, ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego (Tax control framework).

Szefowa KAS wyraziła nadzieję, że program będzie się dobrze rozwijał i coraz więcej przedsiębiorców będzie do niego zapraszana.

Obecny na briefingu minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że wbrew temu co część obywateli myśli, resort finansów nie jest od tego, żeby “nakładać haracz i zabierać pieniądze”.

“Raczej jesteśmy powiernikiem, że otrzymujemy (...) pieniądze żeby w imieniu całego społeczeństwa budować i inwestować w naszą infrastrukturę, żebyśmy mogli mieć i szkoły i drogi. Myślę, że bardzo ważne jest, abyśmy uświadomili całemu społeczeństwu, że podatki to coś bardzo pozytywnego” - powiedział minister.

W briefingu wzięli też udział przedstawiciele firm, które w ubiegłym roku zapłaciły największe podatki CIT.

Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego powiedział, że obowiązek podatkowy jest obowiązkiem każdego przyzwoitego przedsiębiorcy.

Z kolei p.o. prezesa Pekao Leszek Skiba zwrócił uwagę, że nie tylko podatki to jest relacja pomiędzy bankami a sektorem publicznym. “Tych okazji do współpracy jest więcej. Między innymi jest to Tarcza PFR i dystrybucja środków, które trafiły do przedsiębiorców (...) żeby pomagać przedsiębiorcom, klientom poprzez mechanizm wsparcia ” - dodał.

Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG powiedział, że grupa płaci nie tylko podatek CIT, ale ma też inne zobowiązania, między innymi wobec samorządów. “Policzyliśmy, że w ciągu ostatnich 10 lat jako grupa kapitałowa wpłaciliśmy prawie 40 mld zł do budżetu państwa i do budżetów samorządów” - podkreślił.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ je/

