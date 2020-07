Nowy JPK_VAT – czy za każdy błąd będzie grozić 500 zł sankcji?

Warto już pomyśleć o tej zmianie i się do niej przygotować, ponieważ wraz z tym uproszczeniem niestety ustawodawca wprowadził także nowe obowiązki. Tutaj warto wskazać przede wszystkim na takie obowiązki jak:

- wymóg podawania dodatkowych danych tzn. specjalnych kodów dla towarów i usług mieszczących się w katalogu GTU, który zawiera 13 pozycji ( m.in. napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, urządzenia elektroniczne, odpady, pojazdy i części samochodowe, budynki, budowle i grunty, usługi transportowe, usługi doradcze, księgowe),





- wymóg oznaczenia rodzajów transakcji takich jak: transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności czy transakcje z podmiotami powiązanymi.

Podatnicy muszą więc przeanalizować nowe wymogi i przygotować się na nadchodzące zmiany. Dla przykładu choćby sytuacja z obowiązkowym MPP, gdy wartość brutto faktury przekracza 15 tys. zł a choćby jedna z pozycji na fakturze jest wymieniona w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Podatnicy zaś często stosują oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” do każdej faktury, gdzie kwota przekracza 15 tys. brutto. W nowym JPK_VAT może zostać to uznane za błąd, ponieważ odpowiednie oznaczenie ma być stosowane tylko do obligatoryjnego MPP.

Od 1 października 2020 r. ma również zacząć obowiązywać kara – fiskus będzie mógł nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd „uniemożliwiający weryfikację prawidłowości transakcji”. Tutaj pojawia się więc pytanie czy błędne wskazanie kodu jest takim błędem? Wydaje się niestety, że

tak. Stąd radzimy aby już sprawdzić nowe wymogi związane z JPK_VAT i przygotować się do zmian jakie mają wejść w życie 1 października 2020 r.

Monika Kanczkowska

Dyrektor Działu Podatkowego

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12843

monika.kanczkowska@rewit.pl

