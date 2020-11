Jak stosować kod GTU_10 w nowym JPK_VAT?

Do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU?

Nowe pliki JPK_VAT, które pierwsi podatnicy zobowiązani są wysłać do 25 listopada br., obejmują część deklaracyjną i ewidencyjną. Obowiązują dwa warianty, tj. JPK_V7M przeznaczony dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług miesięcznie oraz JPK_V7K - dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług kwartalnie.

W nowym JPK określonym przez ustawodawcę grupom towarów i usług podatnicy muszą przyporządkować odpowiednie oznaczenia GTU (kody GTU), zgodnie z §10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1988).





Rozporządzeni to określa trzynaście grup towarów i usług, do których zostały przypisane oznaczenia GTU. Poszczególne grupy są dość rozbudowane, w związku z tym, w celu właściwego oznaczenia kodem GTU, niezbędne będzie niejednokrotnie sięgnięcie do osobnych klasyfikacji oraz aktów prawnych, takich jak Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatura Scalona (CN) czy załączniki do ustawy o VAT.

W praktyce pojawia się wiele pytań i wątpliwości, jak wypełniając nowy JPK_VAT prawidłowo stosować oznaczenia GTU. Poniżej prezentujemy kilka odpowiedzi na pytania dotyczące oznaczenia GTU_10.

Co obejmuje kod GTU_10?

Ustawodawca jednoznacznie wskazał, że oznaczenie GTU_10 ma zastosowanie w przypadku podatników dokonujących dostawy budynków, budowli i gruntów. W związku z tym, należy uznać, że usługi w tym zakresie, czyli usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu GTU_10.

W nowym JPK_VAT z deklaracją, jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, oznaczenie GTU_10 odnosi się do transakcji dostawy budynków, budowli i gruntów. Z tego zapisu wynika wprost, że oznaczenie GTU_10 stosuje się w przypadku, gdy w wyniku zawartej transakcji (umowy) dojdzie w chwili jej zawarcia lub w przyszłości do przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jako towary należy traktować w tym przypadku budynki, budowle i grunty oraz ich części, a także prawa majątkowe i udziały w takich prawach, jak spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowego prawa do lokalu, użytkowanie wieczyste.

Czy kod GTU_10 należy stosować przy leasingu finansowym?

Oznaczenie GTU_10, jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów, a zatem skoro nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego, należy zastosować takie oznaczenie.

Czy kodem GTU_10 trzeba oznaczać sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu?

Odpowiedź MF: Tak. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym czynności wymienione w pytaniu. Zatem w JPK_VAT z deklaracją do faktury dokumentującej takie dostawy należy zastosować oznaczenie GTU_10.

Czy kod GTU_10 trzeba stosować świadcząc usługi wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów?

Oznaczenie GTU_10, jak wyjaśnił resort finansów, będzie miało zastosowanie tylko do takiej usługi najmu, dzierżawy (lub inna usługa o podobnym charakterze) budynków, budowli i gruntów – w wyniku której finalnie przewidziane jest przeniesienie własności na nabywcę (najemcę itp.). W takim przypadku nastąpi bowiem dostawa budynku, budowli i gruntu.

Natomiast, najem, dzierżawa itp. gdzie nie zakłada się przeniesienia własności budynku, budowli i gruntu, ale po umownym okresie najmu, dzierżawy przedmiot najmu jest zwracany do wynajmującego, jest usługą i nie podlega oznaczeniu GTU_10 .

Czy oznaczeniu GTU_10 podlega dostawa lokali (części budynków)?

Oznaczenie GTU_10 stosuje się w przypadku dostaw takich towarów jak budynki, budowle i grunty. Przy czym, zgodnie z przepisami w zakresie podatku od towarów i usług, jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP, jako towary rozumie się rzeczy oraz ich części. Oznacza to, że dostawę budynku, jak również jego części, czyli lokalu, należy oznaczyć przez kod GTU_10

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1988,

- załącznik nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

