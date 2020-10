Kod GTU_01 w nowym JPK_VAT a usługi gastronomiczne z alkoholem

Obowiązek przesyłania nowego JPK_VAT wspólnego dla deklaracji VAT i ewidencji VAT obowiązuje wszystkich podatników od 1 października 2020 r. Dlatego pierwszy nowy JPK_VAT wyślą oni za październik 2020 r.

Zasady stosowania kodów GTU

Nowy JPK_VAT wymógł istotne zmiany w ewidencji sprzedaży prowadzonej przez podatników VAT czynnych. Ustawodawca wprowadził bowiem także do ewidencji VAT nowe oznaczenia dla sprzedawanych przez podatnika towarów i usług. Został wprowadzony obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń liczbą dotyczących niektórych towarów i usług (§ 10 ust. 3 rozporządzenia).



Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 - GTU_13. Kody GTU stosujemy tylko w ewidencji sprzedaży do faktur sprzedażowych gdy dokumentują towary lub usługi przypisane do nich.





Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług w pliku JPK_VAT oraz ewidencji będą prezentowane za pomocą symboli od GTU_01 do GTU_13.

Wskazane oznaczenia muszą być stosowane wyłącznie w treści ewidencji VAT oraz nowego pliku JPK_VAT. Nie jest konieczne oznaczanie nimi wystawianych przez podatników faktur.

Oznaczanie symbolem GTU_01 dostaw napojów alkoholowych

Przedmiotem zapytania naszego Czytelnika jest sprzedaż usług gastronomicznych, w skład których wchodzi również dostawa alkoholu. Do towarów, które muszą być oznaczane kodem GTU, należą napoje alkoholowe, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Towary te powinny być oznaczane w ewidencji VAT symbolem 01, natomiast w nowym pliku JPK_VAT poprzez wpisanie wartości 1 w polu GTU_01 nowego pliku JPK_VAT (§ 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia).

Sprzedaż w restauracjach napojów alkoholowych jest opodatkowana VAT według stawki 23% (art. 41 ust. 12f pkt 1 ustawy o VAT). Nie zmienia to jednak faktu, że sprzedaż ta stanowi część świadczenia usług gastronomicznych (tyle że opodatkowaną wyższą stawką VAT) lub stanowi usługę przygotowywania i podawania napojów. Sprzedaż w restauracjach napojów alkoholowych nie stanowi zatem dostaw towarów, a tym samym nie będzie musiała być oznaczana w nowym pliku JPK_VAT kodem GTU_01.

Sprzedaż w restauracji napojów alkoholowych stanowi część świadczenia usług gastronomicznych lub usługę przygotowywania i podawania napojów. Nie jest dostawą towaru.

Co istotne, stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów. W odpowiedzi na podobne pytanie Ministerstwo wyjaśniło bowiem, że:

(…) oznaczenie GTU_01 dotyczy dostaw towarów: napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Zatem jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania.

A zatem we wskazanej sytuacji nie jest konieczne stosowanie oznaczenia GTU_01. Nie jest również konieczne stosowanie żadnego z pozostałych oznaczeń GTU.

Tylko dostawa napoju alkoholowego musiałby kończyć się oznaczeniem w ewidencji VAT kodem GTU_01, a tego w przypadku usługi gastronomicznej nie stosuje się, gdyż nie jest to dostawa napoju alkoholowego, lecz świadczenie usługi gastronomicznej.

§ 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

