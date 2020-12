Księgowość > Podatki > VAT > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA JPK_VAT > Ewidencja faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT bez zmian do 30 czerwca 2021 r.

Ewidencja faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT pozostanie bez zmian do 30 czerwca 2021 r. Chodzi o prawo do zbiorczego ewidencjonowania paragonów z NIP kupującego do 450 zł. Oznacza to, że obecnie obowiązujące zasady ewidencjonowania paragonów uznanych za faktury uproszczone nie ulegną zmianie po 1 stycznia 2021 r. Zmiana terminu spowodowana jest m.in. przez COVID-19.