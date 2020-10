Aplikacja e-mikrofirma do składania JPK_VAT z deklaracją

Ministerstwo Finansów poinformowało 30 października 2020 r., że najnowsza wersja aplikacji e-mikrofirma umożliwia obsługę nowego JPK_VAT z deklaracją. Zalogowanie do aplikacji możliwe jest za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. To kolejne bezpłatne narzędzie do składania JPK_VAT z deklaracją. Wcześniej Ministerstwo Finansów udostępniło formularz interaktywny i aplikację Klient JPK_WEB.