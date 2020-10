Jednolity plik kontrolny - czym jest JPK VAT?

Nowy plik JPK_VAT z deklaracją, obowiązujący wszystkich czynnych podatników VAT od października 2020 r., to dokument elektroniczny, składający się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. W części ewidencyjnej znajdują się informacje o zakupach i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. W części deklaracyjnej znajduje się deklaracja VAT-7 dla podatnika rozliczającego się co miesiąc (jest to wtedy plik JPK_V7M) albo deklaracja VAT-7K, dla podatnika rozliczającego się co kwartał (jest to wtedy plik JPK_V7K).