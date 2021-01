Czy w JPK_VAT trzeba wykazać zakupy bez podatku?

Nowy JPK_VAT

Od października 2020 r. zmodyfikowano dotychczasowy obowiązek przesyłania pliku JPK_VAT. Został wprowadzony nowy format tego pliku, łączący dane dotychczasowego JPK_VAT z danymi gromadzonymi w ewidencjach VAT. Jednocześnie zwiększono zakres informacyjny tego pliku. Dokument ten (tzw. nowy plik JPK_VAT) składany jest w dwóch wariantach - JPK_V7M oraz JPK_V7K.

Jakie dane należy wykazywać w ewidencji i deklaracji VAT (tj. w nowym JPK_VAT)?

Zaznaczenia wymaga fakt, że w ewidencji VAT trzeba wykazywać dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT). W szczególności są to dane dotyczące:





- rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku,

- kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego,

- kontrahentów,

- dowodów sprzedaży i zakupów.

Oznacza to, że w ewidencji VAT, a w konsekwencji również w nowym pliku JPK_VAT, nie powinny być wykazywane dane, które nie wpływają na prawidłowe rozliczenie VAT czy sporządzenie informacji podsumowującej.

Z objaśnień do deklaracji VAT i ewidencji (I punkt 5.1oraz II punkt 6.), które stanowią załącznik do rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, wynika, że:

(…) w zakresie danych niezbędnych do obliczenia wysokości podatku naliczonego należy wykazać wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy o VAT, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który jest składana deklaracja.

Takie same zasady obowiązują przy wypełnianiu części ewidencyjnej.

Jakich danych nie należy wykazywać w części deklaracyjnej i ewidencyjnej

Nie wykazuje się zatem w deklaracji VAT wartości towarów i usług ani kwot podatku naliczonego w zakresie, w jakim podatnikowi nie przysługują te uprawnienia.

Powoduje to, że, co do zasady, nie wykazuje się w deklaracji VAT (tj. w części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT):

- zakupów bez VAT oraz

- zakupów z VAT, które jednak nie uprawniają podatników do odliczania podatku naliczonego.

Nie należy ich wykazywać także w ewidencji VAT, a w konsekwencji w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT. A zatem zakupów, od których nie przysługuje podatek do odliczenia, albo go nie ma - nie wykazuje się w nowym pliku JPK_VAT.

Przykład

Czynny podatnik VAT nabył zwolnioną od podatku VAT usługę ubezpieczeniową. Nabycie tej usługi nie wpływa ani na prawidłowe rozliczenie VAT, ani na sporządzenie informacji podsumowującej. Zatem jej zakupu nie należy wykazywać w ewidencji VAT ani w nowym pliku JPK_VAT.

Czy podatnicy korzystający z procedury marży również nie wykazują zakupów bez podatku w JPK_VAT?

Wyjątek od zasady, że w części ewidencyjnej JPK_VAT nie wykazuje się zakupów bez VAT, nie dotyczy podatników korzystających z procedur opodatkowania marży. Ci podatnicy obowiązani są bowiem wykazywać takie zakupy w:

- ewidencji VAT (§ 11 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług) oraz

- nowym pliku JPK_VAT (w polu ZakupVAT_Marza).

Powinni to uczynić w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług opodatkowanych według procedury marży (zob. objaśnienia do pola ZakupVAT_Marza określone w Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją).

Przykład

W grudniu 2020 r. podatnik prowadzący działalność w zakresie handlu samochodami kupił od osoby prywatnej używany samochód osobowy. Samochód ten został przez podatnika sprzedany w styczniu 2021 r. z zastosowaniem procedury opodatkowania marży. W tej sytuacji kwotę nabycia samochodu podatnik obowiązany jest wykazać w ewidencji VAT oraz w polu ZakupVAT_Marza nowego pliku JPK_VAT za styczeń 2021 r.

Podstawa prawna:

- art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419

- § 11 ust. 1 pkt 4 oraz załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2326

Tomasz Krywan, doradca podatkowy