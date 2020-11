Kod SW w nowym JPK_VAT a sprzedaż wysyłkowa z Polski do UE i poza UE

Kiedy trzeba stosować kod SW?

Stosowanie kodu SW jest konieczne w przypadku sprzedaży towarów wysyłanych osobom prywatnym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku sprzedaży towarów wysyłanych nabywcom spoza Unii Europejskiej i z Polski kodu SW nie należy stosować.

Jednym z kodów, które muszą być stosowane przez sprzedawców w ewidencji VAT, jest wspomniany przez Czytelnika w pytaniu kod SW. Obowiązek jego stosowania dotyczy oznaczania dostaw towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT. W nowym pliku JPK_VAT stosujemy ten kod przez wpisanie wartości 1 w polu "SW".





Przepisy art. 23 ustawy o VAT przewidują szczególne zasady opodatkowania tzw. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Tabela. Warunki uznania dostaw towarów za dokonywane w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Lp. Warunki 1. Dostawy dokonuje polski podatnik VAT 2. Towary są wysyłane lub transportowane przez sprzedawcę lub na jego rzecz z Polski do innego kraju UE, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru 3. Kupujący to podmiot (niekoniecznie podatnik) nieobowiązany do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia tych towarów w swoim kraju

Ważne!

Kodu SW nie stosujemy do sprzedaży wysyłkowej na terytorium Polski.

Polecamy: Nowy JPK_VAT z kodami GTU

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju realizowana na rzecz osób prywatnych z UE

Jak z tego wynika, mianem sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju określa się również sprzedaż towarów wysyłanych osobom prywatnym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

W konsekwencji od 1 października 2020 r. sprzedaż towarów osobom prywatnym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (wysyłanych do tych innych państw) musi być przez podatnika oznaczana symbolem SW. Jest tak niezależnie od tego, czy sprzedaż ta:

art. 23 ust. 2 ustawy o VAT czy też w państwie członkowskim przeznaczenia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o VAT; podlega opodatkowaniu VAT w Polsce na podstawieczy też w państwie członkowskim przeznaczenia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o VAT;

zostanie udokumentowana fakturą, czy też nie; zastrzec jednak należy, że niewystawianie faktur dokumentujących taką sprzedaż stanowi naruszenie przepisów art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT; sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju zawsze bowiem powinna być dokumentowana fakturami;

obowiązkowi stosowania kodów GTU.

Przykład

Podatnik prowadzący sklep internetowy sprzedał wysyłkowo część samochodową osobie prywatnej z Niemiec. Sprzedaż tę udokumentował fakturą (bez wystawiania paragonu) z podatkiem VAT naliczonym według stawki 23% (gdyż podatnik nie przekroczył, jak dotąd, limitu sprzedaży wysyłkowej do Niemiec, a w konsekwencji na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o VAT sprzedaż tę uznaje się za dokonaną na terytorium Polski). W tej sytuacji sprzedaż tę podatnik powinien:

1. wykazać w ewidencji VAT z kodem 07 oraz SW,

2. wykazać w polach K_19 i K_20 nowego pliku JPK_VAT z wpisaniem wartości 1 w polach GTU_07 oraz "SW",

3. uwzględnić w polach P_19 i P_20 nowego pliku JPK_VAT.

Mimo że istnieje obowiązek wystawiania faktury w przypadku sprzedaży wysyłkowej, jednak zdaniem MF podatnik może zewidencjonować tę sprzedaż tylko na podstawie raportu kasowego, oznaczając go kodem SW. Takie stanowisko zajął MF w wyjaśnieniach na temat stosowania kodu SW:

Mimo obowiązku wystawiania faktur w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wystarczy ujmowanie tej sprzedaży na podstawie dokumentu zbiorczego.

Jest to stanowisko nie do końca prawidłowe i sprzeczne z pozostałymi wyjaśnieniami. Z ustawy wynika wprost obowiązek wpisywania wszystkich faktur odrębnie. A ponadto zdaniem MF kodami transakcyjnymi nie oznaczamy raportów kasowych. Dlatego zalecane jest wpisywanie również faktur wystawionych do paragonów zarówno z kodem FP jak i SW.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju realizowana na rzecz osób prywatnych spoza UE

Oznaczenia SW nie trzeba natomiast stosować do sprzedaży towarów wysyłanych nabywcom spoza Unii Europejskiej. Sprzedaż taka nie stanowi bowiem sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT.

Przykład

Podatnik prowadzący sklep internetowy sprzedał wysyłkowo część samochodową osobie prywatnej z Rosji. Sprzedaż tę udokumentował fakturą (bez wystawiania paragonu) z podatkiem VAT naliczonym według stawki 23% (gdyż na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT miejsce dostawy znajduje się na terytorium kraju). W tej sytuacji sprzedaż tę podatnik powinien:

1. wykazać w ewidencji VAT z kodem 07,

2. wykazać w polach K_19 i K_20 nowego pliku JPK_VAT z wpisaniem wartości 1 w polu GTU_07,

3. uwzględnić w polach P_19 i P_20 nowego pliku JPK_VAT.

Podstawa prawna:

§ 10 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127

art. 2 pkt 23, art. 23 oraz art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1747

Tomasz Krywan, doradca podatkowy