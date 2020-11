Sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej a kody GTU i transakcyjne w JPK_VAT

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych ewidencjonowana na kasie rejestrującej a kody GTU i transakcyjne w nowym JPK_VAT

W przypadku sprzedaży na rzecz osób prywatnych, gdy podstawą wpisu w ewidencji i nowym JPK_VAT jest:

raport kasowy - nie należy go oznaczać kodami GTU i transakcyjnymi, stosujemy wyłącznie kod RO; faktura, zarówno wystawiona do paragonu, jak i stanowiąca samodzielny dokument - należy ją oznaczyć kodami GTU i transakcyjnymi, gdy dokumentuje dostawy towarów lub usług, które podlegają temu obowiązkowi. Dodatkowo faktura wystawiona do paragonu musi być oznaczona kodem FP.

Obowiązek wykazywania w ewidencji VAT kodów od 01 do 13 dotyczących niektórych towarów i usług oraz zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 - GTU_13 nowego pliku JPK_VAT dotyczy tylko faktur. Ta sama zasada ma zastosowanie także w zakresie tzw. kodów transakcyjnych z tym wyjątkiem, że mają zastosowanie również do dokumentów wewnętrznych.





Potwierdza to także Ministerstwo Finansów w prezentowanych odpowiedziach odnoszących się do nowej struktury i oznaczeń w JPK_VAT. W jednej z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów odpowiedzi na pytania dotyczące nowego pliku JPK_VAT można przeczytać, że:

(…) oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, jak również że (…) oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami.

Faktury do paragonów wystawiane osobom prywatnym a kody w JPK_VAT

Kody będą musiały być stosowane do wszystkich faktur wykazywanych w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT. Dotyczy to także faktur wystawionych dla osób prywatnych do paragonów, które od 1 października 2020 r. muszą być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT. Takie faktury muszą być dodatkowo oznaczone kodem FP. Faktury z oznaczeniem FP ewidencjonujemy w miesiącu wystawienia. Nie powiększają wartości sprzedaży i podatku należnego. Ewidencjonuje się je tylko w celach informacyjnych.

Przykład

W październiku spółka prowadząca sklep ze sprzętem elektronicznym sprzedała Janowi Kowalskiemu laptop. Jan Kowalski dokonał zakupu jako osoba prywatna. Sklep wydał mu paragon. Kupujący zwrócił się 5 listopada o wystawienie faktury. Sklep wystawił fakturę 6 listopada. W tym przypadku sklep powinien dokonać następujących zapisów sprzedaży tego laptopa:

- w ewidencji i nowym JPK za październik - zapisu na podstawie raportu kasowego z kodem RO;

- w ewidencji i nowym JPK za listopad - zapisu na podstawie faktury z kodem FP i GTU_06.



Faktura z kodem FP nie zwiększy wartości sprzedaży i VAT należnego za listopad u sprzedawcy.

Zatem w przypadku, gdy podstawą wpisu w ewidencji i nowym JPK jest:

Podstawa prawna:

§ 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

