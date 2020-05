Sprzedaż wysyłkowa do Niemiec – VAT rozliczany w Polsce

Pamiętać należy, że mowa tu o sprzedaży wysyłkowej w znaczeniu wynikającym z ar. 2 pkt 23 ustawy o VAT. Regulacja ta stanowi, że przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej;

W znaczeniu wynikającym z powyższego przepisu, sprzedaż wysyłkowa z Polski wystąpi przy spełnieniu następujących warunków:

1. towar jest wysyłany przez sprzedawcę z Polski;

2. w wyniku tej wysyłki trafia do innego kraju UE;

3. odbiorcą jest podmiot niebędący podatnikiem (w uproszczeniu: chodzi tu o konsumenta, a więc osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej) albo podatnik nierozliczający w swoim państwie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.





Przykład

Polska spółka reklamuje sprzedaż swoich towarów na niemieckim platformie sprzedażowej. Odbiorcami są osoby prywatne (nieprowadzące działalności gospodarczej). Towary są wysyłane kurierem zamawianym przez podatnika z Polski (o czym klient jest informowany na stronie internetowej). Transakcje te stanowią sprzedaż wysyłkową z Polski.

W omawianym przypadku, podstawowe znaczenie ma art. 23 ust. 2 ustawy o VAT, który stanowi, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

Z powyższego przepisu wynika, że sprzedaż wysyłkowa będzie uznana za wykonaną w kraju (a więc zastosowanie znajdzie polski VAT) do osiągniecia określonego limitu (próg kwotowy) ustalonego przez państwo przeznaczenia. Próg ten odnosi się do kwoty sprzedaży wysyłkowej netto w danym roku w ramach transportu do tego państwa.

Zgodnie z informacją podaną na stronie Komisji Europejskiej, w przypadku Niemiec limit roczny wynosi 100.000 euro: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf

Tak więc, do czasu przekroczenia tej kwoty podatnik będzie opodatkowywał swoją sprzedaż w Polsce (stosując stawkę podatku właściwą dla dostaw krajowych). Sprzedaż wysyłkowa powodująca przekroczenie 100.000 Euro będzie musiała być opodatkowana w Niemczech (podatnik musi rozliczyć niemiecki VAT).

Ponadto, w świetle art. 23 ust. 3 ustawy o VAT, dla opodatkowania sprzedaży wysyłkowej w Polsce limit kwotowy nie może być przekroczony także w poprzednim roku kalendarzowym. Tak więc, przekroczenie progu sprzedaży wysyłkowej w danym roku, powoduje konieczność opodatkowania VAT w kraju docelowym także w roku następnym.

Na marginesie wspomnieć, że istnieje możliwość wyboru (opcja opodatkowania) sprzedaży wysyłkowej w kraju do którego towar jest wysyłany przed przekroczeniem limitu Ponadto trzeba odnotować, że sprzedaż wysyłkowa wyrobów akcyzowanych jest zawsze opodatkowana w państwie docelowym. Poszczególne państwa członkowie przewidziały różne progi sprzedaży wysyłkowej (wynoszą one od 35.000 do 100.000 euro). Limity te są niezależne od siebie – wartość sprzedaży wysyłkowej kalkuluje się osobno w odniesieniu do każdego państwa.

Michał Samborski, doradca podatkowy, Kierownik zespołu ds. Podatków pośrednich w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.