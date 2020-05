Więcej czasu na wymianę kas fiskalnych na kasy online

Zmian w tym zakresie przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 11 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Zmiany w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Rozporządzenie zostało przygotowane, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, w związku z zaistniałą trudną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 oraz podejmowanymi szeroko przez administrację publiczną działaniami mającymi na celu minimalizację zagrożenia funkcjonowania społeczeństwa i państwa, jak również rozwiązania o charakterze wspierającym przedsiębiorców.

reklama reklama



Na podstawie delegacji art. 145b ust. 5 ustawy o VAT (zwanej dalej „ustawą”) minister właściwy do spraw finansów publicznych może przedłużać terminy prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii i terminy z art. 145b ust. 3 ustawy, określając rodzaje czynności, dla których termin został przedłużony, oraz dzień upływu przedłużonego terminu, uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwości prowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Nowe rozporządzenie ma na celu umożliwienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej narażonej na znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu czy wręcz ich zamknięcie spowodowane trudnościami, jakie pojawiają się w zakresie płynności finansowej w związku z rozprzestrzenianiem się skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS CoV-2.

Przesunięcie terminów wymiany kas „ starego typu ” na kasy online

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami terminy pozwalające na prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, a w konsekwencji konieczność wymiany tych kas na kasy fiskalne online, to pierwsza grupa podatników - do 30 czerwca 2020 r. i druga grupa podatników - do 31 grudnia 2020 r. Zawarta w rozporządzeniu zmiana odpowiednio przesuwa pierwszą grupę podatników na 31 grudnia 2020 r. i drugą grupę podatników na 30 czerwca 2021 r.

Przewiduje się przedłużenie terminu na prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii dla pierwszej grupy podatników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., tj. podatników:

- świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

- dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Proponuje się również przedłużenie terminu na prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii dla drugiej grupy podatników w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. przez podatników świadczących usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

W związku z przesunięciem terminów na prowadzenie ewidencji przy użyciu kas starego typu, ustawodawca przedłuża też odpowiednie terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na potrzeby ulgi na zakup kas online.

Odroczenie terminów - odpowiedź na apel przedsiębiorców

Przedmiotowa propozycja, jak wyjaśnia ustawodawca, jest odpowiedzią na apele ze strony przedstawicieli przedsiębiorców w zakresie podjęcia przez organy administracji publicznej działań ochronnych dla biznesu w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, m.in. Polskiej Izby Handlu, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Związku Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu.

Polecamy: Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)

Zakłada się, że zmiana umożliwi prowadzenie działalności gospodarczej w obecnej trudnej sytuacji epidemiologicznej na świecie i związane z nią coraz większe konsekwencje ekonomiczne. Podatnicy w obecnej sytuacji nadzwyczajnej mogą mieć problemy związane z nabyciem nowych urządzeń, ich uruchomieniem, nauką obsługi urządzenia oraz przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłanie danych z kas fiskalnych online, jak zaplanował to ustawodawca, odbywa się w sposób ciągły i zautomatyzowany. Kasy nowej generacji wysyłają, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach, a przesyłanie tych danych odbywa się za pośrednictwem sieci internetowej. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami po stronie przedsiębiorcy zobowiązanego do podłączenia do sieci internetowej.

Według szacunków resortu finansów zmiany zaproponowane w rozporządzeniu dotyczą około 400 tys. podatników.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

[RAPORT] KORONAWIRUS – podatki, prawo pracy, biznes