Kasa fiskalna w sklepie internetowym

Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych bez działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinni rejestrować ją na urządzeniach fiskalnych. Obecnie mają oni do wyboru kasy offline z elektroniczną kopią paragonu oraz kasy online na stałe podłączone do Centralnego Repozytorium Kas. Podstawowym wyjątkiem, który zwalnia z obowiązku ich posiadania, jest roczny limit obrotów osiągnięty w poprzednim roku podatkowym.

– W 2020 roku limit ten nie zmienił się i nadal wynosi 20 tysięcy złotych. Jeśli rozpoczęliśmy działalność w trakcie roku, wartość ta ustalana jest proporcjonalnie i ulega obniżeniu. Te przepisy dotyczą także sklepów internetowych, chociaż zgodnie z prawem mogą one korzystać również z innych udogodnień – mówi Paweł Gacuta, właściciel Białostockiego Centrum Kas Fiskalnych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wymienia szereg warunków, jakie należy spełnić, aby uniknąć zakupu kasy. Można je streścić w kilku punktach:

1) Dostawa towarów odbywa się wyłącznie w systemie wysyłkowym – za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty. Tutaj jednak ważna uwaga: jeśli przewidujemy opcję “odbioru osobistego”, np. w siedzibie firmy, musimy taką sprzedaż zarejestrować na kasie fiskalnej.

2) Klient dokonuje zapłaty przez bank, pocztę lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. Analogicznie do punktu pierwszego – nie ma opcji osobistego przekazania pieniędzy.

3) W dokumencie sprzedażowym jasno określimy, co sprzedaliśmy i kto zakupił towar.

4) Nasz sklep nie zajmuje się sprzedażą m.in. silników i części do silników, wód toaletowych i perfum, tytoniu i alkoholu, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego wyrobów z metali szlachetnych czy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Pełna lista wyłączeń znajduje się w paragrafie 4 Rozporządzenia.

Kasa fiskalna w sklepie internetowym – którą wybrać?

Jeśli nie mieścimy się w limicie obrotów lub nie spełniamy warunków zwolnień opisanych w Rozporządzeniu, każdą sprzedaż musimy rejestrować na urządzeniu fiskalnym. Jaką kasę wybrać?

– Obecnie najkorzystniejszą opcją jest zakup kasy fiskalnej online. Od stycznia tego roku do ich użytkowania są już zobowiązane pierwsze podmioty, jednak za kilka lat wszyscy podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych bez działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będą musieli je posiadać. Jeśli więc myślimy o swoim biznesie perspektywicznie, warto od razu zakupić urządzenie ze stałym podłączeniem do Centralnego Repozytorium Kas – przekonuje przedstawiciel Białostockiego Centrum Kas Fiskalnych.

Nabycie kasy fiskalnej online wiąże się ponadto z szeregiem udogodnień. Podatnik nie musi zgłaszać w urzędzie skarbowym nowego urządzenia i uzyskiwać numeru identyfikacyjnego, ma także większą pewność bezpieczeństwa danych czy prawidłowości swojej pracy. Może również skorzystać z ulgi na zakup kasy.

– Od maja 2019 r. ulga na zakup urządzenia fiskalnego wynosi maksymalnie 700 zł. Co ważne, dostępna jest ona wyłącznie dla osób decydujących się na kasę online. To jeden z ważniejszych argumentów przemawiających do podatnika – podsumowuje Paweł Gacuta z BCKF.

Ceny kas fiskalnych online zaczynają się od 1249 zł. Od niedawna istnieje także możliwość dzierżawy kasy. Decydując się na druga opcję, w kwocie miesięcznej opłaty otrzymujemy nie tylko samo urządzenie, ale także cały pakiet innych usług, m.in. szkolenie, programowanie, obowiązkowe przeglądy serwisowe, wsparcie techniczne czy formalności względem Urzędu Skarbowego. Koszt dzierżawy w BCKF wynosi od 120 zł netto miesięcznie.

