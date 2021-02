Księgowość > Podatki > VAT > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA JPK_VAT > Kary za błędy w JPK VAT, czyli jakie konsekwencje grożą podatnikom

Kary za błędy w JPK VAT, czyli jakie konsekwencje grożą podatnikom

Kary za błędy w JPK VAT. Z uwagi na pandemię koronawirusa, termin wejścia w życie nowego JPK był odkładany w czasie dwukrotnie. W lutym 2021r. wszyscy podatnicy, którzy do tej pory składali deklaracje VAT-7 lub VAT-7K już po raz czwarty składają JPK_V7 zamiast deklaracji VAT. Niestety z uwagi na niedostosowanie systemów księgowych pod nową strukturę JPK, jak też z powodu niejasnych wytycznych co do znakowania transakcji kodami VAT, wielu przedsiębiorców nadal ma z tym problem.