Zakup usługi od zagranicznego podatnika zwolnionego z VAT - jak rozliczyć?

Tak. W przypadku zakupu usługi naprawy samochodu od niemieckiego podatnika, który korzysta ze zwolnienia z VAT, powinien Pan rozliczyć import usług.

Import usług w VAT

Import usług ma miejsce, gdy z tytułu świadczenia usług podatnikiem jest usługobiorca (art. 2 pkt 9 ustawy o VAT).

Import usług nabywca ma obowiązek rozliczyć w Polsce, gdy:

● posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo jest osobą prawną niebędącą podatnikiem, mającą siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju;

● usługę wykonał podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, z którego wykonał usługę, a gdy jest to usługa związana z nieruchomością, nie jest w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Jak z tego wynika, usługę musi wykonać podatnik, niezależnie od tego, czy jest czynny czy zwolniony z VAT. Warunkiem jest, aby nie miał w Polsce siedziby ani stałego miejsca zamieszkania, z którego wykonał usługę. W Pana przypadku ten warunek został spełniony.

Ponadto aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez polskiego podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski.

Usługa ta została wykonana na Pana rzecz, czyli na rzecz polskiego podatnika. Ze względu na brak szczególnych regulacji dotyczących ustalania miejsca świadczenia dla nabytej przez Pana usługi za miejsce jej opodatkowania należy uznać terytorium Polski (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT). Stosujemy zasadę ogólną, według której gdy usługa jest wykonana na rzecz podatnika, miejscem jej świadczenia jest zasadniczo kraj, w którym podatnik ma siedzibę.

Oznacza to, że ponieważ niemieckiego usługodawcę uznajemy za podatnika VAT, więc nabycie od niego usługi naprawy samochodu, której miejscem świadczenia jest Polska, będzie dla polskiego usługobiorcy importem usług. Dlatego powinien Pan rozliczyć import tych usług.

Rozliczenie importu usług w JPK_V7

Obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi naprawy samochodu powstał z chwilą jej wykonania, a więc 12 grudnia 2020 r. Do przeliczenia należy przyjąć kurs z 11 grudnia 2020 r. Import usługi powinien Pan zatem wykazać w poz. K_29 i K_30 oraz P_29 i P_30 nowego JPK_V7. Jeśli Pan tego nie zrobił, należy złożyć korektę JPK_V7 za grudzień.

Jeżeli nabyta przez Pana usługa jest wykorzystywana do wykonywania czynności dających prawo do odliczenia VAT, to kwotę podatku należnego od importu usług może Pan wykazać jako kwotę podatku naliczonego w poz. K_42 i K_43 oraz P_42 i P_43 w JPK_V7 za grudzień (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT). Ponieważ import dotyczy wydatku samochodowego, mają tutaj zastosowanie takie same ograniczenia jak przy zakupach krajowych.

Jeśli import nie został rozliczony, to nie należy zwlekać z korektą. W przypadku gdy podatek należny od importu usług zostanie rozliczony później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy, to podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w JPK_V7 za okres, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin jego złożenia. Podatnik nie rozliczy wtedy podatku należnego i naliczonego za ten sam okres rozliczeniowy.

Janowi Kowalskiemu zepsuł się samochód na terenie Niemiec. Skorzystał więc z pomocy niemieckiego zakładu, który 12 grudnia dokonał naprawy i wystawił rachunek na 250 euro. Świadczący usługę jest zwolniony z VAT. Polski podatnik powinien rozliczyć VAT od importu usług w JPK_V7 za grudzień. Podatnik rozliczył import usług dopiero 15 kwietnia, składając korektę za grudzień. Ponieważ minęły już 3 miesiące od końca grudnia, w JPK_V7 za grudzień może rozliczyć tylko VAT należny. VAT naliczony może rozliczyć w JPK_V7 za marzec.

