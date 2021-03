Czy podatnik świadczący usługi budowlane może rozliczać VAT kwartalnie?

Tak, podatnik może w 2021 r. wybrać składanie deklaracji VAT za okresy kwartalne. Warunkiem niezbędnym jest jednak to, że musi spełniać warunki do uznania go za małego podatnika.

Kwartalne rozliczenie z VAT jest przeznaczone dla podatników, którzy spełniają warunki do uznania ich za tzw. małych podatników. Zasada ta obowiązuje od 2017 r.

Kto może uzyskać status małego podatnika

W zakresie VAT za małych podatników uważa się przede wszystkim tych podatników, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty 1 200 000 euro (art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT). Dla 2021 r. równowartość 1 200 000 zł wynosi 5 418 000 zł. Zatem w 2021 r. małymi podatnikami są ci, u których wartość sprzedaży brutto w 2020 r. nie przekroczyła 5 418 000 zł.

reklama reklama



Jakie możliwości rozliczania się z VAT ma mały podatnik

Mały podatnik może wybrać kasową metodę rozliczeń. Polega ona na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1

- po uprzednim pisemnym zawiadomieniu (na formularzu VAT-R) naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik będzie stosował tę metodę, zwaną dalej "metodą kasową"; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Natomiast ci mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą składać deklaracje kwartalne (w ramach pliku JPK_V7K). Przy czym mogą rozliczać się kwartalnie po uprzednim pisemnym zawiadomieniu (na formularzu VAT-R) naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Składanie deklaracji za okresy kwartalne nie zawsze jednak jest możliwe.

Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą składać deklaracje kwartalne w ramach pliku JPK_V7K.

Do końca 2020 r. zakaz rozliczania się kwartalnie przez małych podatników dotyczył m.in. podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł (art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT). Ponieważ usługami wymienionymi w załączniku nr 15 do ustawy o VAT są przede wszystkim usługi budowlane, wielu podatników świadczących usługi budowlane nie było przed 1 stycznia 2021 r. uprawnionych do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. treść art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT została jednak znowelizowana poprzez usunięcie odniesień dotyczących świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W konsekwencji obecnie przepis ten wyłącza możliwość składania deklaracji VAT za okresy kwartalne jedynie ze względu na dokonywanie dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT po przekroczeniu limitu.

Kiedy mały podatnik nie może składać kwartalnych deklaracji

W 2021 r. kwartalnych deklaracji VAT nie mogą składać mali podatnicy, którzy: 1. zostali zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym została dokonana rejestracja, lub 2. w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, wymienionych w w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw, bez kwoty podatku, nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, lub 3. którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 (w procedurze uproszczonej).

W konsekwencji obecnie podatnicy świadczący usługi budowlane mogą składać deklaracje VAT za okresy kwartalne, mimo że wartość świadczonych przez nich usług przekracza 50 000 zł miesięcznie. Oczywiście dotyczy to wyłącznie podatników świadczących usługi budowlane, którzy są małymi podatnikami, gdyż tylko tacy podatnicy mogą wybrać składanie kwartalnych deklaracji VAT.

Podstawa prawna:

art. 2 pkt 25, art. 99 ust. 3 i 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419

Tomasz Krywan, doradca podatkowy