VAT a dropshipping w modelu pośrednictwa - miejsce opodatkowania. Wraz z rozwojem globalnego handlu, prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze e-commerce stanowi coraz bardziej opłacalne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Podmioty wchodzące na ten rynek często zawierają relacje handlowe z kontrahentami z spoza Unii Europejskiej, najczęściej Chin. Warto przy tym wiedzieć jak taki transgraniczny handel jest kwalifikowany na gruncie ustawy o VAT.

Czym jest dropshipping w modelu pośrednictwa?

Dropshipping w modelu pośrednictwa – zasadniczo - polega na zbieraniu przez przedsiębiorcę krajowego zamówień od klientów prywatnych, a następnie przekazywaniu ich do realizacji do dostawcy, producenta czy hurtowni – właściwego sprzedawcy. Sprzedawcą zazwyczaj jest podmiot z Dalekiego Wschodu, przede wszystkim z Chin, który to wysyła towary do klienta detalicznego. W takim modelu, dropshipper nie wchodzi w posiadanie ani nie staje się właścicielem towarów, oraz nie alokuje w towary własnych środków. Oprócz zbierania zamówień, przedsiębiorca przekazuje zapłatę za towary, pomniejszoną o prowizję, do zagranicznego sprzedawcy.

Usługa pośrednictwa na gruncie VAT

Nie ulega wątpliwością, iż na gruncie ustawy o VAT, taki model nie stanowi klasycznej dostawy towarów przez przedsiębiorcę krajowego. Kwalifikuje się go natomiast jako usługi pośrednictwa handlowego na rzecz zagranicznego sprzedawcy.

Opodatkowanie VAT - miejsce świadczenia usługi

W wypadku świadczenia usług, zwłaszcza tych transgranicznych, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, bowiem zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju . Innymi słowy, opodatkowaniu w danym państwie podlegają tylko te czynności, które zostaną uznane za wykonane na terytorium tegoż właśnie państwa.

Definicja podatnika w VAT

Na potrzebę ustalania miejsca świadczenia usług, w art. 28a ust. 1 ustawy o VAT została wprowadzona osobna definicja podatnika, zgodnie z którą podatnikami są:

a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności,

b) osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.



Co więcej zgodnie z ust. 2 powyższej regulacji podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Definicja działalności gospodarczej w VAT

Natomiast działalność gospodarcza określona w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak widać, definicja podatnika na potrzeby określenia miejsca świadczenia usług jest dużo szersza niż podstawowa definicja podatnika w ustawie o VAT. Zgodnie z nią podatnikami są również podmioty wykonujące działalność gospodarczą w innych państw Unii Europejskiej oraz państw trzecich. W przypadku omawianego modelu handlowego, w definicje podatnika będzie się wpisywał podmiot sprzedający, np. z Chin.

I tak, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT - w którym to przepisie została określona generalna zasada określania miejsca świadczenia usług – zasadniczo, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Od zasady tej istnieją wyjątki, chociażby przy świadczeniu usług związanych z nieruchomościami czy transportem, jednakowoż w ramach dropshippingu w modelu pośrednictwa, żaden z tych wyjątków nie będzie występował.

Należy jednak pamiętać, że w razie, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ust. 2 ustawy o VAT).

Ważne!

Konkludując, w większości przypadków, miejscem opodatkowania podatkiem VAT, będzie kraj, na terenie którego, znajduje się siedziba działalności gospodarczej usługobiorcy. Tak więc, usługi pośrednictwa w formie dropshippingu, nie zostaną opodatkowane na terenie Polski, a opcjonalnie, na terenie państwa kontrahenta, zgodnie z regulacjami tego państwa.

Dominik Świercz, konsultant podatkowy w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp.k.