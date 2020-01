Kwiaty dla pracownika odchodzącego na emeryturę - rozliczenie VAT

Zakup kwiatów a odliczenie VAT

W pierwszej kolejności należy zbadać, czy podatnik będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie bukietu. Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Związek z działalnością opodatkowaną może być bezpośredni (np. zakup towarów, które będą następnie odsprzedawane) lub pośredni (np. zakup art. biurowych wykorzystywanych przez pracowników).

Przekazanie kwiatów pracownikowi odchodzącemu na emeryturę stanowi podziękowanie za jego dotychczasową pracę na rzecz podatnika, jednakże nie ma wpływu na jego działalność opodatkowaną. Obdarowanie bukietem nie będzie miało przełożenia na zwiększenie sprzedaży lub produkcji, polepszenie atmosfery w pracy (z której ten pracownik odchodzi), integrację zespołu czy motywację. Zatem twierdzenie, że zakup kwiatów dla pracownika odchodzącego na emeryturę jest choćby pośrednio związany z działalnością opodatkowaną podatnika jest zbyt daleko idące. W takiej sytuacji bukiet kwiatów będzie służył przede wszystkim zaspokojeniu prywatnych potrzeb pracownika.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPP1/4512-449/15-2/JL z 3.08.2015 r.), w której organ stwierdził, że „(…) nie można uznać jako podatku naliczonego związanego z działalnością gospodarczą – podatku z tytułu zakupów kwiatów nabywanych z okazji odejścia na emeryturę, jubileuszu, Dnia Kobiet czy też imienin pracowników, finansowanych przez Wnioskodawcę. Zakupy te ponoszone są przede wszystkim w celu zaspokojenia prywatnych potrzeb pracowników. Nie mają zatem związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie występuje więc nie budzący wątpliwości związek (nawet pośredni) podatku naliczonego z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Tym samym Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu kwiatów dla pracowników, gdyż nie będą spełnione wymogi, o których mowa w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. nie wystąpi związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.” Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP1/4512-1-295/15-4/MD z 22.07.2015 r.) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (IPPP1/4512-517/15-2/KR z 24.06.2015 r.).

W świetle powyższej interpretacji zakup kwiatów, które będą następnie przekazane pracownikowi odchodzącemu na emeryturę nie jest związane z działalnością opodatkowaną podatnika. Tym samym podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w tym zakresie.

Wręczenie kwiatów - nieodpłatne przekazanie opodatkowane VAT?

W kolejnym etapie podatnik powinien rozważyć, czy przekazanie kwiatów będzie stanowić nieodpłatne przekazanie towarów podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przez odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników , wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W odniesieniu do pierwszej części artykułu wskazać należy, że w przypadku gdy podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie kwiatów dla pracowników odchodzących na emeryturę, ich nieodpłatne przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT należnym.

Alicja Ziółek, doradca podatkowy w ECDP Tax Mazur i wspólnicy sp.k.