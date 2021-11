Zwolnienie z VAT 2022 - limit obrotu

Zwolnienie z VAT 2022 - limit. Od 26.01.2010 r. prowadzę działalność gospodarczą. W 2020 r. i 2021 r. nie przekroczyłem limitu 200 tys. zł. Usługi, które wykonuję mieszczą się w symbolu PKWIU 71.12.19.0 i 71.20.19.0 bez świadczenia usług doradztwa. Czy od 2022 roku mogę zrezygnować z VAT-u?

Rezygnacja z VAT (zwolnienie podmiotowe) w 2022 roku

Ważne!

Jeżeli w 2021 r. wartość Pańskiej sprzedaży nie przekroczy 200 000 zł, będzie Pan mógł z dniem 1 stycznia 2022 r. wybrać zwolnienia podmiotowe (czyli w uproszczeniu zrezygnować z VAT-u).

Przepisy zwalniają od podatku VAT sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (zob. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.



Ze zwolnienia tego korzystać mogą również podatnicy, którzy w przeszłości utracili prawo do tego zwolnienia lub z korzystania z niego zrezygnowali. Jest to możliwe po upływie roku, licząc od końca roku, w którym to nastąpiło (zob. art. 113 ust. 11 ustawy o VAT). Ani przy tym usługi projektowania technicznego pozostałych przedsięwzięć (71.12.19.0), ani pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 71.20.19.0) nie należą do usług, których świadczenie wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego (zob. art. 113 ust. 13 ustawy o VAT). Prowadzi to do wniosku, że jeżeli w 2021 r. wartość Pańskiej sprzedaży nie przekroczy 200 000 zł, będzie Pan mógł z dniem 1 stycznia 2022 r. wybrać zwolnienia podmiotowe (czyli w uproszczeniu zrezygnować z VAT-u).

Podstawa prawna: art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 685)

Tomasz Krywan

