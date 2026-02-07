REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Rachunkowość » Księgi rachunkowe » Quiz księgowy. Rozpoznasz te skróty? Mało kto zdobywa komplet punktów

Quiz księgowy. Rozpoznasz te skróty? Mało kto zdobywa komplet punktów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 lutego 2026, 11:33
Adam Kuchta
QUIZ o skrótach księgowych
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

WB, MPP, RK, US – te skróty codziennie pojawiają się w dokumentach i rozliczeniach firm. Dla wielu osób brzmią jak tajny kod księgowych. Sprawdź, czy potrafisz je rozszyfrować i przekonaj się, czy poradzisz sobie z językiem finansów. Komplet punktów zdobywają tylko nieliczni.
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Księgowość
Jak w KSeF dodać załącznik do faktury. Wymogi techniczne, procedura i praktyka
06 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF) zmieniło nie tylko sam proces wystawiania dokumentów sprzedażowych, lecz także sposób postrzegania informacji dodatkowych, które dotychczas przedsiębiorcy przekazywali w formie odrębnych załączników. Dla wielu firm pojęcie „załącznika do faktury” nadal kojarzy się z osobnym plikiem wysyłanym razem z fakturą. W KSeF takie rozwiązanie nie ma jednak zastosowania: system nie przyjmuje tradycyjnych załączników, a dokumenty typu np. PDF, DOC, JPG, czy PNG muszą być nadal przekazywane poza nim, zgodnie z ustaleniami między kontrahentami.
KSeF po starcie: system działa, ale firmy dopiero uczą się nowej rzeczywistości
07 lut 2026

Pierwsze dni działania Krajowego Systemu e-Faktur pokazały, że technologia zdała egzamin, natomiast prawdziwe wyzwania stoją dziś przed przedsiębiorstwami i księgowością. Problemy nie wynikały głównie z systemu, lecz z procesów, przyzwyczajeń oraz przygotowania organizacji do pracy w pełni cyfrowym obiegu dokumentów.
Kontyngent taryfowy w antydumpingu na stopiony tlenek glinu - nowe podejście w polityce handlowej UE
06 lut 2026

Wprowadzenie przez Unię Europejską cła antydumpingowego na stopiony tlenek glinu, połączone z jednoczesnym zastosowaniem kontyngentu taryfowego, stanowi jedno z bardziej nietypowych rozwiązań w ostatnich latach w zakresie instrumentów ochrony handlu. W praktyce antydumpingowej UE po raz pierwszy zastosowano mechanizm, który dotychczas wykorzystywany był przede wszystkim w obszarze ceł wyrównawczych. Rozwiązanie to ma istotne znaczenie zarówno dla importerów i eksporterów, jak i dla przemysłu unijnego wykorzystującego ten surowiec.
Jak wystawiać faktury w KSeF? Offline, online, tryb awaryjny
06 lut 2026

Tryb offline, certyfikaty, kody QR, uprawnienia właścicielskie – wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur rodzi lawinę pytań. Czy proformy też muszą trafiać do KSeF? Jak wystawiać faktury bez dostępu do internetu? Kto automatycznie otrzyma dostęp do systemu, a kto musi złożyć formularz? Radca prawny Robert Nogacki wyjaśnia mechanizmy, które budzą największe wątpliwości przedsiębiorców – i pokazuje, że przy odpowiednim przygotowaniu przejście na e-faktury wcale nie musi być skokiem na głęboką wodę. Czym jest Krajowy System e-Faktur?

REKLAMA

Miliony faktur w KSeF w kilka dni. Ministerstwo Finansów podaje najnowsze dane
05 lut 2026

W Krajowym Systemie e-Faktur wystawiono do tej pory ponad 6,6 mln faktur - poinformowało PAP w czwartek Ministerstwo Finansów.
Ulga na dziecko 2026. Sprawdź, ile możesz zyskać i kto może z niej skorzystać
05 lut 2026

Ulga prorodzinna pozwala znacząco obniżyć podatek dochodowy. Wiele rodzin może odzyskać nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Sprawdź zasady, limity dochodów oraz warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na dziecko.
Doliczanie stażu pracy 2026 – kto może złożyć wniosek do ZUS?
05 lut 2026

Nowe przepisy pozwalają doliczyć do stażu pracy m.in. działalność gospodarczą czy umowy zlecenia. Zainteresowanie zmianami jest ogromne, a – jak podkreśla resort pracy – to dopiero początek.
Ulga na sponsoring w CIT
05 lut 2026

Ulga na sponsoring, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., jest instrumentem podatkowym wspierającym działalność społecznie użyteczną w obszarze sportu, kultury, nauki oraz szkolnictwa wyższego. Konstrukcyjnie polega na tym, że podatnik rozlicza łącznie 150% poniesionych wydatków: 100% jako koszty uzyskania przychodów (KUP) oraz dodatkowe 50% jako odliczenie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18ee ustawy o CIT.

REKLAMA

KSeF - wyjątki od obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 lutego 2026 r.
05 lut 2026

Od 1 lutego 2026 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Jest to jedna z największych zmian w obszarze dokumentowania transakcji w VAT, która obejmie zdecydowaną większość podatników. Jednak w praktyce nie wszystkie czynności będą musiały być dokumentowane w KSeF. Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 7 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1740) wprowadza istotne wyjątki, uwzględniając specyfikę niektórych usług i ograniczenia techniczne systemu.
ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Nowe przepisy
04 lut 2026

ZUS w tym roku nasilił kontrole świadczeń chorobowych. Najbardziej narażeni są pracownicy, którzy często korzystają z L4, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą i dorabiające przy zasiłku. Jeden błąd w dokumentach może sprawić, że pieniądze przepadną – sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka i jak się zabezpieczyć.

REKLAMA