Top 10 filmów o księgowych i dla księgowych

W naszym subiektywnym zestawieniu, w którym królują oczywiście wielkie produkcje fabularne, uwzględniliśmy także jeden film krótkometrażowy oraz jeden film dokumentalny. Ranking otwiera dość dobrze oceniona przez krytyków rola Bena Afflecka w filmie Księgowy. Do tego stopnia, że powstaje już sequel tego obrazu, który ma mieć również swoją wersję serialową, oczywiście główną rolę zagra także Affleck.





1. Księgowy (The Accountant, 2016)

Jak wspomnieliśmy, jest to według nas film naprawdę dobry i w wolnej chwili każdy szanujący się księgowy powinien go obejrzeć. Nie tylko dlatego, że mamy tutaj i księgowego i biuro rachunkowe, ale przede wszystkim jest to dramat sensacyjny, w którym znajdziemy misternie uknutą intrygę, dobre tempo akcji oraz efektownie zrealizowane sceny, a także laureata dwóch Oskarów Bena Afflecka, wcielającego się w postać Christiana Wolffa, autystycznego geniusza matematycznego. Film wyreżyserowany przez Gavina O’Connora, miał swoją premierę w 2016 roku, a obecnie powstaje jego druga część, która prawdopodobnie będzie miała również swoją odsłonę serialową.

2. Lista Schindlera (Schindler's List, 1993)

Jest to jeden z najbardziej znanych filmów o Holokauście, który otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia branży kinematograficznej. Przypomnijmy zatem, że jedną z głównych postaci tej wyjątkowej produkcji jest księgowy Itzhak Stern, którego gra Ben Kingsley. Postać w filmie służy jako alter ego i sumienie Oskara Schindlera, niemieckiego przemysłowca, który uratował ponad tysiąc Żydów podczas II wojny światowej. Warto wspomnieć, że Itzhak Stern wzorowany jest na postaci historycznej i rzeczywiście brał udział w ratowaniu Żydów, pomagając przy ich przenoszeniu do fabryki Schindlera, gdzie zajmował się również dystrybucją pieniędzy. Schindler zagrał Liam Neeson, reżyserem jest natomiast sam Steven Spielberg. Ten amerykański dramat wojenny z 1993 roku powstał na podstawie książki Thomasa Keneally’ego Schindler’s Ark (Arka Schindlera), a zdjęcia do niego były kręcone w Krakowie.

3. Chciwość (Margin Call, 2011)

Niektórzy mówią, że jest to film dla księgowych, ze względu na tematykę, do której warto mieć przygotowanie z dziedziny finansów i księgowości. Akcja toczy się w Nowym Jorku, na Wall Street, w jednej z dużych firm inwestycyjnych, sprzedającej m.in. pakiety papierów wartościowych. Scenariusz tego dramatu został oparty w dużej mierze na faktach i nawiązuje do początków kryzysu finansowego z 2008 roku, kiedy to upadł jeden z największych banków inwestycyjnych Lehman Brothers. Film trzyma w napięciu od pierwszych scen, a przy tym w bardzo interesujący sposób ukazuje mechanizmy rządzące światem finansów i biznesu. Jego mocną stroną jest z pewnością gwiazdorska obsada, zagrali w nim bowiem Kevin Spacey, Jeremy Irons oraz Demi Moore. Reżyserem tej produkcji z 2011 roku jest J.C. Chandor.

4. Skazani na Shawshank (The Shawshank Redemption, 1994)

Film, który z pewnością nie jedna osoba oglądała już wielokrotnie. Osobiście należę do tego grona. Co by nie powiedzieć, dla mnie Andy, czyli główny bohater filmu (genialnie zagrany przez Tima Robbinsona) ma styl księgowego, przynajmniej w tym staromodnym rozumieniu - opanowany, uważny, przewidujący, merytoryczny, pewny swoich kompetencji, kalkulujący na chłodno i oczywiście zadaniowy, a przy tym pomocny i przyjacielski. Wiele pozytywnych cech. No gdyby nie ten fatalny zbieg okoliczności w pewien wieczór… Historię Andy'ego Dufresne'a, bankiera, który zostaje niesłusznie skazany na karę podwójnego dożywocia za zamordowanie własnej żony i jej kochanka, opowiada współwięzień z Shawshank, zagrany również genialnie przez Morgana Freemana. Ten dramat, powstały w 1994 roku w reżyserii Franka Darabonta, został oparty na opowiadaniu Stephena Kinga Rita Hayworth and Shawshank Redemption.

5. Księgowy (The Accountant, 2001)

Jest to jedyna w naszym zestawieniu komedia. Tytułowy księgowy, którego zagrał Ray McKinnon, to ekscentryczny księgowy, który przybywa, by uratować finanse pewnej dużej amerykańskiej rodzinnej farmy. Właściciel farmy David O'Dell popadł bowiem w poważne długi i w efekcie może stracić farmę, będącą od pokoleń w posiadaniu jego rodziny. Księgowego wezwano, mając nadzieję, że jego wiedza i umiejętności matematyczne, mogą poprawić sytuację. Czy to się udaje, sami zobaczcie. Warto podkreślić, że w 2002 roku film ten otrzymał statuetkę Oskara za najlepszy krótkometrażowy film aktorski. Wyreżyserował go, no właśnie, sam nasz księgowy, czyli aktor i reżyser w jednym – Ray McKinnon, scenariusz również napisał sam, czyli wielozadaniowość, jak u współczesnych księgowych.

6. Big Short (The Big Short, 2015)

Kolejna pozycja z puli filmów o kryzysie gospodarczym z 2008 roku (spowodowanym pęknięciem tzw. bańki kredytowej), który to temat jak widać polubiło Hollywood. Dla niektórych kryzys stworzył niepowtarzalną szansą - główna postać filmu, dr Michael Burry postanawia zagrać przeciwko rynkowi; tytułowy short oznacza grę na spadek wartości. Fabuła komediodramatu oparta jest na książce Michaela Lewisa, w naszym kraju znanej pod tytułem Wielki szort. Mechanizm maszyny zagłady. W filmie występują sławy takie jak Christian Bale, Ryan Gosling i Brad Pitt. Film miał swoją premierę w 2015 roku. Reżyserem oraz współscenarzystą jest Adam McKay.

7. Wilk z Wall Street (The Wolf of Wall Street, 2013)

Podobno milion widzów w Polsce obejrzało ten film. Czy jest to wystarczająca rekomendacja? Być może. W każdym razie jest to historia o jednym z najbardziej kontrowersyjnych bohaterów Wall Street, czyli amerykańskim maklerze giełdowym Jordanie Belforcie. Film oparty został na jego wspomnieniach. Błyskawiczny i oszałamiający sukces finansowy, władza, poczucie bezkarności, ale też korupcja, naginanie prawa, malwersacje podatkowe – to wszystko znajdziemy w filmie. Gatunkowo jest to film biograficzny, dramat oraz kryminał. Belforta zagrał niejaki Leonardo DiCaprio, a reżyserem obrazu jest jego dobry znajomy Martin Scorsese. Na marginesie, ciekawostką jest, że w związku z koronawirusem DiCaprio opublikował wideo, na którym wraz z Robertem De Niro wystawili na aukcji możliwość wystąpienia w najnowszym filmie Martina Scorsese Killers of the Flower Moon. Zwycięzca licytacji pojawi się w filmie obok aktorów i będzie miał też możliwość spędzenia całego dnia na planie z DiCaprio, De Niro i Scorsesem.

8. Na żywo (Nick of Time, 1995)

Bohaterem filmu jest księgowy Gene Watson, którego gra dobrze wszystkim znany „Pirat z Karaibów” Johnny Depp. Drugim bardzo znanym hollywoodzkim aktorem występującym w produkcji jest Christopher Walken. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział tego filmu nie będziemy spoilerować. Powiedzmy tylko tyle, że nasz księgowy po pogrzebie swojej żony w poszukiwaniu pracy przyjeżdża do Los Angeles. Zabiera ze sobą córeczkę, 6-letnią Lynn. Na dworcu dziewczynka zostaje uprowadzona. A porywacze dają Watsonowi tylko 90 minut na zamordowanie kobiety, przebywającej w pobliskim hotelu, która okazuje się gubernatorem Kalifornii. Jeśli tego nie zrobi, wówczas jego córka zginie. Film trzyma w napięciu do ostatniej chwili. Dodajmy, że to nie jedyny film, w którym Johnny Deep wciela się w rolę księgowego, warto przypomnieć film Truposz Jima Jarmuscha, również z roku 1995, który także polecamy. Deep gra w nim początkującego księgowego Williama Blaka, przyjmującego ofertę pracy na krańcach Dzikiego Zachodu. Rok 1995 był więc dla tego aktora zdecydowanie spod znaku księgowego.

9. Zbyt wielcy, by upaść (Too Big to Fail, 2011)

Film stanowi adaptację bestsellerowej książki dziennikarza Andrew Rossa Sorkina pod tym samym tytułem. Oparty na faktach dramat opisuje przebieg wydarzeń, które doprowadziły do jednego z największych kryzysów finansowych w historii USA (2008) i zachwiały gospodarkami wielu innych państw. Film pokazuje kulisy wprowadzenia Planu Paulsona, czyli programu ratowania amerykańskiego sektora finansów. Znajdziemy w nim szereg sensacyjnych szczegółów na temat zakulisowych rozmów, jakie toczyli między sobą kluczowi gracze amerykańskiego rynku finansów. W znakomicie wyreżyserowanym przez Curtisa Hansona, nagrodzonego Oscarem za Tajemnice Los Angeles, filmie wystąpiła plejada hollywoodzkich gwiazd, którą otwiera William Hurt, również laureat Oscara.

10. Księgowy Auschwitz (The Accountant of Auschwitz, 2018)

Bohaterem (choć to słowo na wyrost w tym przypadku) tego filmu dokumentalnego jest niejaki Oskar Gröning, postać historyczna, człowiek zwany księgowym Auschwitz, członek SS z czasów II wojny światowej. W latach 1942-1944 pełnił funkcję księgowego w niemieckim-nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, odpowiadając za selekcję rzeczy więźniów i pomordowanych oraz gromadzenie i podział ich pieniędzy m.in. według walut. W 2015 r. sąd w niemieckim Lüneburgu uznał Oskara Gröninga współwinnym zamordowania co najmniej 300 tys. osób. Skazał go na cztery lata więzienia, miał wówczas 94 lat. Film pokazuje właśnie ten proces, samego oskarżonego przed sądem, wypowiedzi świadków i osób zaangażowanych w proces.

Podsumowując, jest to oczywiście nasze zestawienie, przez co bardzo subiektywne, co podkreślaliśmy już na wstępie. Każdy będzie miał swoje typy i sam może sobie stworzyć podobny ranking, co dla niego jest the best of, i co mógłby polecić innym księgowym. Do czego oczywiście zachęcamy!

Piszcie w komentarzach jakie są Wasze typy, tj. które z tych lub innych filmów uważacie za najlepsze dla branży, by ten ranking był pełniejszy.