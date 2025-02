Biura rachunkowe pod presją! Przedsiębiorcy nie chcą już tylko księgowych, wymagają więcej

Tradycyjna księgowość odchodzi do lamusa! Nowy raport ujawnia, że firmy oczekują od biur rachunkowych roli doradców biznesowych, którzy nie tylko rozliczą podatki, ale także pomogą podejmować strategiczne decyzje. Powolna obsługa, brak nowoczesnych technologii i utrudniony kontakt sprawiają, że wielu przedsiębiorców rozważa zmianę usługodawcy. Czy Twoje biuro rachunkowe nadąży za rewolucją, czy straci klientów? Sprawdź, jakie zmiany są konieczne, by przetrwać!

Przedsiębiorcy nie szukają już tylko księgowych – oczekują partnerów biznesowych, którzy odciążą ich w formalnościach i pomogą podejmować lepsze decyzje finansowe. Nowy raport Symfonii, oparty na badaniu ponad 1000 właścicieli firm, pokazuje, że standardowa obsługa rachunkowa przestaje wystarczać. Klienci chcą szybkości, lepszej komunikacji i nowoczesnych technologii, które usprawnią współpracę. Jakie zmiany muszą wdrożyć biura rachunkowe, by sprostać tym wymaganiom? Oto kluczowe wnioski z pierwszego tak kompleksowego badania w Polsce.

Czego przedsiębiorcy oczekują od biur rachunkowych? Pierwszy taki raport

Czego przedsiębiorcy oczekują od pracowników biur rachunkowych? Odpowiedzi na to pytanie, za pośrednictwem panelu Ariadna udzieliło ponad 1000 osób. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Symfonii, producenta oprogramowania ERP w Polsce, wynika, że standardy obsługi klienta w biurach rachunkowych wymagają znaczących zmian, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów.

Raport „Perspektywa biznesu we współpracy z biurem rachunkowym – wyzwania i oczekiwania przedsiębiorców" to pierwsze tak kompleksowe opracowanie na polskim rynku, poświęcone oczekiwaniom przedsiębiorców wobec standardów obsługi w biurach rachunkowych. To efekt badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie ponad 1000 właścicieli firm korzystających z usług księgowych. Jak wynika z raportu, oczekują oni znacznie więcej niż tylko prowadzenia dokumentacji księgowej. Kluczowe znaczenie ma dla nich kompleksowe wsparcie biznesowe oraz nowoczesne standardy obsługi, co może znacznie wpłynąć na rolę, jaką obecnie pełnią biura rachunkowe.

Nowa rola biur rachunkowych

Trzy najistotniejsze czynniki decydujące o udanej współpracy z biurem rachunkowym wskazane przez respondentów to szybkość obsługi oraz jakość komunikacji (po 28 proc.), a także rzetelność i fachowość (24 proc.). Co istotne, przedsiębiorcy coraz częściej oczekują, że biuro rachunkowe przejmie na siebie całość procesów księgowych, minimalizując ich własne zaangażowanie w te kwestie. Z badania wynika, że właściciele firm chcą widzieć w biurze rachunkowym partnera biznesowego, który pomoże w podejmowaniu ważnych decyzji, a także zapewni szybki dostęp do informacji finansowych.

biura rachunkowe przedsiebiorcy oczekiwania biura rachunkowe przedsiebiorcy oczekiwania Materiały prasowe

Co ma największy wpływ na Twoje zadowolenie ze współpracy z biurem rachunkowym? Źródło: Perspektywa biznesu we współpracy z biurem rachunkowym – wyzwania i oczekiwania przedsiębiorców, Ogólnopolski panel Badawczy Ariadna, 2024.

Biura rachunkowe muszą nadążyć za nowymi oczekiwaniami klientów

Brak dostępności, problemy z komunikacją oraz ograniczony zakres usług to najczęstsze zastrzeżenia zgłaszane przez respondentów. W kontekście budowania satysfakcji klienta coraz większe znaczenie ma także wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak automatyzacja procesów i zdalny dostęp do dokumentów. To z kolei wiąże się z koniecznością spełnienia nowych wymagań.

- Biura rachunkowe, aby utrzymać konkurencyjność, muszą inwestować w technologie i automatyzację oraz dbać o szybką reakcję na potrzeby klientów. Te, które postawią na proaktywne podejście, zyskają lojalność i zbudują długotrwałe relacje z klientami – komentuje Agata Wójcik, Product Manager Symfonia eBiuro oraz ekosystemu dla biur rachunkowych i mikroprzedsiębiorców.

Podsumowanie raportu „Perspektywa biznesu we współpracy z biurem rachunkowym – wyzwania i oczekiwania przedsiębiorców"

Przedsiębiorcy oczekują od biur rachunkowych więcej niż tylko księgowości – chcą partnerstwa biznesowego, szybkości obsługi i nowoczesnych technologii. Raport Symfonii, oparty na badaniu ponad 1000 właścicieli firm, pokazuje, że kluczowe są jakość komunikacji (28%), rzetelność (24%) i automatyzacja procesów. Brak dostępności i ograniczona oferta usług to najczęstsze zastrzeżenia klientów.

Biura rachunkowe muszą dostosować się do rosnących oczekiwań, inwestując w technologie i proaktywne podejście. Te, które zapewnią kompleksowe wsparcie biznesowe, zyskają lojalność klientów i przewagę konkurencyjną. Pełny raport jest dostępny bezpłatnie na stronie: https://symfonia.pl/blog/firmy/biura-rachunkowe/wspolpraca-z-biurem-rachunkowym-czego-od-ksiegowych-oczekuja-przedsiebiorcy/.